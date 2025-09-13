Fribourg Gottéron: Andrea Glauser absent plusieurs semaines

Fribourg Gottéron n'avait pas forcément besoin de ça. Déjà contraints de se passer de Patrik Nemeth et Ludvig Johnson vendredi soir à Lausanne, les Dragons sont rentrés avec une autre mauvaise nouvelle. Andrea Glauser s'est blessé à la main gauche lors de la troisième période. Le capitaine de l'équipe de Suisse s'est fait mal à la main gauche après avoir reçu un shoot d'Erik Brännström à treize minutes de la sirène finale. Il n'est plus réapparu en fin de match.
Avant la rencontre de samedi contre le HC Bienne, Gerd Zenhäusern a donné des nouvelles de sa recrue phare. Le directeur sportif des Dragons a annoncé que son joueur serait absent pour environ huit semaines. C'est donc sans Andrea Glauser et toujours sans Patrik Nemeth et Ludvig Johnson que l'équipe de Roger Rönnberg fera face à des Seelandais à la recherche de leur première victoire cette saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EV Zoug
3
5
9
2
ZSC Lions
3
5
7
3
Genève-Servette HC
3
2
7
4
HC Davos
2
6
6
5
Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
6
Lausanne HC
3
2
6
7
HC Fribourg-Gottéron
3
-2
5
8
SCL Tigers
3
-4
3
9
HC Ambri-Piotta
3
-1
3
10
EHC Kloten
3
0
3
11
HC Lugano
3
-2
2
12
SC Berne
3
-3
2
13
HC Ajoie
2
-6
0
14
EHC Bienne
3
-5
0