Fribourg Gottéron: Andrea Glauser absent plusieurs semaines

Principal renfort de l'été du côté de Fribourg, Andrea Glauser est déjà blessé. Le défenseur a reçu un puck sur la main gauche vendredi soir et manquera environ huit semaines.

Andrea Glauser s'est blessé vendredi soir à Lausanne. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron n'avait pas forcément besoin de ça. Déjà contraints de se passer de Patrik Nemeth et Ludvig Johnson vendredi soir à Lausanne, les Dragons sont rentrés avec une autre mauvaise nouvelle. Andrea Glauser s'est blessé à la main gauche lors de la troisième période. Le capitaine de l'équipe de Suisse s'est fait mal à la main gauche après avoir reçu un shoot d'Erik Brännström à treize minutes de la sirène finale. Il n'est plus réapparu en fin de match.

Avant la rencontre de samedi contre le HC Bienne, Gerd Zenhäusern a donné des nouvelles de sa recrue phare. Le directeur sportif des Dragons a annoncé que son joueur serait absent pour environ huit semaines. C'est donc sans Andrea Glauser et toujours sans Patrik Nemeth et Ludvig Johnson que l'équipe de Roger Rönnberg fera face à des Seelandais à la recherche de leur première victoire cette saison.