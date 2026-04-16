Après avoir annoncé la prolongation de Drake Caggiula hier, le LHC annonce celle d'un autre attaquant étranger: Ahti Oksanen poursuit son aventure dans le canton de Vaud. Le Finlandais a été prolongé pour une saison supplémentaire par les Lions. «Je suis heureux de pouvoir continuer l’aventure à Lausanne au sein de cette équipe. Je suis convaincu du potentiel que cette équipe peut avoir dès la saison prochaine.», a déclaré Ahti Oksanen dans un communiqué.
Arrivé à Lausanne en 2024, l'attaquant de 33 ans reste sur une saison régulière réussie, avec 41 points en 48 parties. Il n'a, par contre, disputé qu'un match de play-off. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence d’Ahti la saison prochaine dans notre vestiaire, ainsi que sur son professionnalisme exemplaire. Son implication pour le club a toujours été remarquable et il incarne parfaitement les valeurs que nous souhaitons transmettre», dit quant à lui John Fust, directeur sportif du club lausannois. Avec cette nouvelle prolongation, le Lausanne HC a sept étrangers sous contrat pour la saison prochaine.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42