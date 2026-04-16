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Après avoir annoncé la prolongation de Drake Caggiula hier, le LHC annonce celle d'un autre attaquant étranger: Ahti Oksanen poursuit son aventure dans le canton de Vaud. Le Finlandais a été prolongé pour une saison supplémentaire par les Lions. «Je suis heureux de pouvoir continuer l’aventure à Lausanne au sein de cette équipe. Je suis convaincu du potentiel que cette équipe peut avoir dès la saison prochaine.», a déclaré Ahti Oksanen dans un communiqué.

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Arrivé à Lausanne en 2024, l'attaquant de 33 ans reste sur une saison régulière réussie, avec 41 points en 48 parties. Il n'a, par contre, disputé qu'un match de play-off. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence d’Ahti la saison prochaine dans notre vestiaire, ainsi que sur son professionnalisme exemplaire. Son implication pour le club a toujours été remarquable et il incarne parfaitement les valeurs que nous souhaitons transmettre», dit quant à lui John Fust, directeur sportif du club lausannois. Avec cette nouvelle prolongation, le Lausanne HC a sept étrangers sous contrat pour la saison prochaine.