1/6 Les supporters du HCD célèbreront de toute façon leur capitaine Andres Ambühl jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck et Marcel Allemann

Modèle, capitaine, leader, champion, détenteur de records. Tous ces qualificatifs correspondent à Andres Ambühl. Mais avant tout, le Davosien suscite l’admiration des fans de hockey partout dans le pays. Va-t-il disputer son dernier match de championnat ce jeudi soir avec son HCD face à Zurich à domicile?

Même s’il a annoncé en février qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison, cette nouvelle a sans doute été rapidement occultée par ses coéquipiers. Mais désormais, le fait que ce match de play-off puisse être le dernier vient préoccuper les esprits. Ses coéquipiers le confirment et vont utiliser cela comme source de motivation.

«Prolonger sa magnifique carrière»

«Chacun de nous a en tête que ce jeudi pourrait être le dernier match de Büeli», déclare Chris Egli, dont Andres Ambühl a été le modèle depuis son plus jeune âge. «Pendant les matches, on peut encore faire abstraction de cela. Mais maintenant, nous devons simplement nous sortir les doigts pour atteindre le septième match. Car nous voulons encore prolonger sa magnifique carrière.»

Le fait que le vétéran Marc Wieser raccroche lui aussi ses patins ne doit pas être oublié non plus. «En tant que joueur, on veut de toute façon terminer la saison par une victoire. C’est pourquoi nous allons tout donner pour Andres et Marc», souligne Sven Jung.

Le défenseur du HCD peut tout à fait s’imaginer que cette situation émotionnelle poussera l’équipe à remporter une nouvelle victoire à domicile et à éviter ainsi l’élimination. Par ailleurs, Sven Jung ne comprend pas le concert de sifflets réservé par le public zurichois à la légende du HCD lors de l’hommage au meilleur joueur après le cinquième match.

Le Z veut mettre Ambühl à la retraite

Il faut dire que les Zurichois se montrent assez peu romantiques en ce qui concerne le dernier match d’Ambühl. «Nous voulons gagner le match et la série. Maintenant, nous avons deux matches à jouer et nous voulons terminer dès le premier», tranche Marco Bayer, l’entraîneur des ZSC Lions.

Le capitaine des Lions Patrick Geering et l’attaquant Willy Riedi sont tous deux conscients du statut du joueur davosien. Mais l’ambition l’emporte: «Büeli joue pour gagner. Nous aussi. On ne peut tenir compte de personne, sinon on finit par se faire avoir», assure Willy Riedi.

Mais Patrick Geering reconnait bien sûr la valeur de son adversaire: «Il laissera encore une fois tout sur la glace lors du prochain match, devant son public. Il fera encore une fois exactement ce qui le caractérise depuis plus de 20 ans.» Avant le premier match de la série de demi-finale, Patrick Geering avait dit à Andres Ambühl qu’il se réjouissait de pouvoir jouer une nouvelle série de play-off contre lui. Mais lui aussi aimerait bien passe à autre chose dès ce jeudi soir.