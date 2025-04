Fribourg - Lausanne: Les 5 questions clés avant l'acte VI

Avec quelles compositions Fribourg et Lausanne vont-ils jouer l'acte VI? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Reverra-t-on l'un des blessés?

C'est forcément la question la plus importante et celle dont on n'a pas la réponse. Mais il reste important de le thématiser. Fribourg n'a guère que Nathan Marchon comme incertitude à gérer. Les Dragons savent donc plus ou moins sur quel pied patiner, eux qui ont déjà annoncé la fin de saison de plusieurs cadres depuis le début des play-off.

Lausanne, pour sa part, doit faire face à de nombreuses absences: Michael Hügli (aperçu avec des béquilles), Michael Raffl, Tim Bozon, Fabian Heldner ne sont que les plus importantes. Si l'un ou l'autre joueur pouvait revenir, ce ne serait forcément pas un luxe pour un LHC qui a dû aligner une 4e triplette composée des frères Bougro et Joël Genazzi. Original

2 Le power-play de Lausanne est-il lancé?

Ce mardi, c'est la supériorité numérique lausannoise qui a permis aux Lions de sortir la tête de l'eau. Alors qu'ils étaient empêtrés dans le piège fribourgeois, les joueurs du Lausanne HC ont trouvé une solution alors que Sandro Schmid chauffait le banc des pénalités.

Pas très efficace ni même dangereux tant face à Langnau que lors des premiers matches face à Fribourg, le power-play des Lions commence à redevenir un atout. On le rappelle, c'était le deuxième meilleur de la Ligue et il a sorti les Vaudois de bien des situations mal emmanchées. Fera-t-il encore la différence ce jeudi?

3 Fribourg doit-il prévoir un plan anti-Suomela?

Promis, je n'ai pas posé cette question uniquement pour pouvoir écrire «plan anti-Suomela». Enfin pas uniquement en tout cas. Mais le Finlandais, meilleur compteur de la saison régulière pour le Lausanne HC, commence à produire davantage offensivement que depuis le début de ces play-off.

C'est de sa crosse qu'est venu le but décisif peu après le 1-1, mardi soir. Une passe parfaite pour son compère Ahti Oksanen qui a offert la victoire aux Lausannois. Ce jeudi soir, Lars Leuenberger va-t-il réserver un traitement de faveur au premier trio du LHC? Si oui, de quelle nature? Si Nathan Marchon est absent, il se peut que l'on assiste à nouveau à un duel des premières lignes. Dans le cas contraire, «LL» va-t-il tenter de freiner la triplette avec son trio Sprunger/Walser/Marchon?

4 Kevin Pasche peut-il enchaîner?

Depuis le début de ces play-off, le gardien des Vaudois a été plus souvent qu'à son tour à son affaire. Son pourcentage d'arrêts légèrement au-dessus de 91% en atteste. Mais Kevin Pasche a également engagé sa responsabilité à quelques reprises, notamment lors de l'acte IV perdu à Fribourg avec deux buts sur la conscience.

Au moment où le Lausanne HC a décidé de partir avec lui comme gardien titulaire en vue de cette saison, cela pouvait être un coup de génie ou un coup de poker raté. Rares sont les gardiens de 22 ans à tenir pareillement la pression en séries éliminatoires. Mais depuis qu'il est arrivé à Lausanne voici 18 mois, le natif de Mézières a toujours brûlé les étapes. Aller voler un match couperet à Fribourg serait une jolie ligne de plus sur son CV.

5 Christoph Bertschy va-t-il se réveiller?

On ne peut pas faire le reproche à Christoph Bertschy de ménager ses efforts. Non, depuis le début de ces play-off, l'attaquant international est remuant, comme à son habitude. Il crée et tente des choses. Mais il se montre également terriblement brouillon dans les moments décisifs autour de la cage adverse. Sa ligne avec Daniel Ljunggren et Jacob Lilja n'a pas eu l'impact suffisant pour aider Fribourg à gagner.

Depuis le début des séries, les Dragons peuvent compter sur Julien Sprunger et Samuel Walser (4 buts) ou Sandro Schmid (3 buts) pour compenser son coup de mou. Cela fait depuis l'acte IV face à Berne qu'il n'a plus trouvé le chemin des filets malgré de nombreuses opportunités, notamment en power-play. Si Fribourg veut passer, il faudra pouvoir compter sur Christoph Bertschy tôt ou tard.