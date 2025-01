1/5 Tristan Scherwey, le leader agressif du CP Berne, s'en prend au capitaine zougois Jan Kovar après avoir été touché au visage par le Tchèque. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Stephan Roth

Vendredi, Tristan Scherwey (33 ans), un joueur emblématique du CP Berne, a perdu ses nerfs après la défaite contre Zoug (1-5). «Je vais te retrouver en ville, je vais te trouver. Déjà au Zibelemärit (marché aux oignons, ndlr), tu étais proche de moi», a-t-il dit à l'un des arbitres, selon le rapport. Il s'agissait de l'arbitre bernois Micha Hebeisen, envers lequel Tristan Scherwey s'est explicitement excusé dans sa prise de position à l'attention du juge unique. Il s'est dit «déçu de lui-même» pour s'être permis ce faux pas.

Pour son dérapage, qui a été considéré comme une menace, Tristan Scherwey a reçu deux matchs de suspension, dont un qu'il a déjà purgé.

L'élément déclencheur de son mécontentement a probablement été une décision prise tôt dans le premier tiers-temps. Micha Hebeisen et son partenaire finlandais Mikko Kaukokari avaient décidé de n'infliger que deux minutes de pénalité au lieu de cinq au capitaine zougois Jan Kovar pour un cross-check au visage de Tristan Scherwey. Le Tchèque, qui aurait dû prendre une douche prématurée, a ensuite marqué deux buts.

Jussi Tapola s'en est pris à plusieurs reprises aux arbitres

L'expulsion du défenseur du CP Berne Louis Füllemann a également provoqué des remous. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'entraîneur Jussi Tapola se plaint violemment. Reste à savoir s'il a fait un doigt d'honneur aux arbitres ou s'il a simplement voulu souligner d'un geste le coup à la tête de Jan Kovar.

A Davos (2-3), Jussi Tapola s'était déchaîné lorsque Mikko Kaukokari, qui avait déjà été insulté il y a deux ans par Marc Crawford, l'entraîneur du ZSC d'alors, avait infligé une pénalité de 5 minutes à Tristan Scherwey pour une charge dans la bande sur Yannick Frehner.

Samedi aussi, à Fribourg (1-2 après prolongation), les nerfs étaient parfois à vif. Ainsi, le chef de la défense Patrik Nemeth s'en est pris à Simon Seiler après avoir été pris à parti par le défense de Gottéron.

Avant Tristan Scherwey, des joueurs du CP Berne avaient déjà eu maille à partir avec des arbitres cette saison. Mi-décembre, l'attaquant Thierry Schild a été suspendu pour un match pour avoir bousculé un arbitre assistant lors d'une altercation avec l'attaquant de Fribourg Lucas Wallmark.

Moser a écopé d'une pénalité disciplinaire de durée à la fin du match

Après ce même match, au cours duquel les Bernois avaient laissé filer une avance de deux buts et perdu 3-4 en prolongation, l'ex-capitaine Simon Moser a écopé d'une pénalité disciplinaire de durée de match pour «comportement antisportif envers les officiels». Et le goleador Waltteri Merelä, furieux, a dû être retenu parce qu'il voulait parler d'un peu trop près aux arbitres. La raison de cette colère? Le but de Ryan Gunderson en prolongation avait été précédé d'un duel à la bande entre Christoph Bertschy et l'ailier du CP Berne Marco Lehmann. Rien de bien méchant. Mais Simon Moser a déclaré: «Marco saignait. Il a donc dû se passer quelque chose».

Le CP Berne a maintenant perdu quatre matches de suite. Et dès les premiers matches de l'année, Jussi Tapola n'a pas pu être satisfait des performances. Le Finlandais entraîne son équipe à s'améliorer en vue des play-off. Mais actuellement, les Bernois ont perdu leur calme et leur souveraineté. Ils ne se contentent pas de s'en prendre aux arbitres et aux adversaires, mais ils commettent surtout trop d'erreurs avec le puck.

La nervosité au sein de l'équipe pourrait également être liée à la situation des étrangers. En novembre, on a appris que Patrik Nemeth (à Fribourg) et le top-scorer de ligue nationale Austin Czarnik (à Lausanne) allaient quitter le club à la fin de la saison. Pour remplacer l'attaquant américain, les Ours ont fait signer un contrat de deux ans à Miro Aaltonen (Kloten). Entre-temps, le Finlandais s'est fait coincer lors d'un contrôle antidopage, a été suspendu à titre préventif et a admis avoir consommé des substances interdites, mais ne favorisant pas la performance, lors de ses sorties. Son contrat à Kloten a alors été résilié prématurément. On saura si le CP Berne renonce à son engagement lorsque le jugement de Swiss Sport Integrity sera connu.

Le CP Berne va désormais affronter deux fois Lausanne

En novembre, l'attaquant Dominik Kahun est revenu d'une pause de deux mois après une fracture de la main et le défenseur Lukas Klok a été engagé pour remplacer Anton Lindholm (fin de saison). Depuis, Jussi Tapola a dû envoyer la plupart du temps un étranger dans les tribunes. Le gardien numéro 1 Adam Reideborn en a été victime sept fois (si bien que le futur gardien d'Ambri Philip Wüthrich est entré en jeu), son compatriote suédois Victor Ejdsell deux fois et Dominik Kahun et Lukas Klok une fois chacun. Si l'on y ajoute la blessure de l'attaquant Marco Lehmann et les suspensions d'Austin Czarnik (coup de canne), Thierry, Schild et Tristan Scherwey, voilà un peu trop de changements d'un coup!

Cette nervosité et la gestion de ce temps faible pourraient paradoxalement aider le CP Berne à progresser en vue des play-off. Mais dans le même même temps, l'avance sur la 7e place et Fribourg n'est plus que de sept points et Berne va rencontrer deux fois le leader Lausanne mercredi et vendredi, lors de deux rencontres où les nerfs pourraient à nouveau être mis à rude épreuve. Une lutte pour le Top 6 jusqu'à la fin pourrait mettre le feu aux poudres dans l'environnement explosif du CP Berne, après une saison jusqu'ici très positive.