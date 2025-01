1/4 Deux matchs de suspension et une amende: la ligue sévit contre Tristan Scherwey. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Tristan Scherwey (33 ans) écope d'une suspension de deux matches. Ceci parce qu'il est sanctionné par la commission de discipline de la ligue pour «injures envers des officiels».

Lors du match contre Zoug vendredi dernier (0-3), l'attaquant du Club des patineurs de Berne a menacé l'arbitre Micha Hebeisen: «Je te trouverai en ville». Tristan Scherwey a déjà purgé un match de suspension samedi contre Fribourg (1-2 après prolongations) et sera donc encore absent lors du match à domicile de mercredi contre Lausanne.

En outre, Tristan Scherwey devra payer une amende de 3390 francs et les frais de procédure de 710 francs. Le joueur aurait présenté ses excuses à Micha Hebeisen et serait déçu de lui-même. Il a toujours eu un grand respect pour les arbitres et va maintenant prendre cet incident comme une leçon pour l'avenir, assure-t-il.

Au cours des 36 matchs de la saison en cours, Tristan Scherwey a marqué 18 points (5 buts, 13 assists). Le joueur de la Nati retrouvera la glace lors du deuxième match en deux jours contre Lausanne, vendredi.