L'emblématique président du HC Lugano est décédé

En tant que joueur, il a permis au HC Lugano d'accéder à la LNA; en tant que dirigeant, il a remporté trois titres de champion. Fabio Gaggini est décédé à l'âge de 70 ans.

Petar Djordjevic

Deuil au HC Lugano: l’ancien président Fabio Gaggini est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie. Le club tessinois l’a annoncé jeudi. Ancien attaquant, il a profondément marqué l’histoire du HC Lugano, aussi bien sur la glace que dans ses fonctions dirigeantes.

Lors de la saison 1981/82, Fabio Gaggini, alors capitaine de Lugano, a conduit les Tessinois à la promotion en LNA. En huit saisons sous le maillot du HCL, il a inscrit 157 points en 192 matches. Il a raccroché ses patins en 1985 afin de se consacrer à sa carrière d’avocat.

Il était président lors du sacre de 1999

Peu après la fin de sa carrière de joueur, Fabio Gaggini a rejoint le comité directeur du club avant d’en prendre la présidence en 1991. Le point culminant de son mandat survient huit ans plus tard: Lugano décroche le titre de champion de Suisse face à son grand rival Ambri.

Après avoir encore remporté deux titres avec le club, Fanio Gaggini quitte ses fonctions opérationnelles au sein de la direction. Il poursuit ensuite son engagement au sein du conseil de fondation de la HC Lugano Academy.