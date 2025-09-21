Blessé en début de saison, Eric Schneller a été appelé par le GSHC pour pallier l'absence de Vili Saarijärvi, suspendu. Le Zurichois d'origine a été décisif face à son club formateur, marquant le premier but de la victoire genevoise à la Swiss Life Arena (4-2).

Eric Schneller peut célébrer son premier but cette saison. Photo: Nico Ilic/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La joie d'Eric Schneller après son but sur l'immense vidéotron de la Swiss Life Arena fait place à deux personnes, maillot du GSHC floqué «Schneller 27» sur les épaules, au milieu des fans zurichois. Renseignement pris, il s'agit bien des parents du défenseur genevois, originaire de la région zurichoise. «Oui, je les ai aussi vues, sourit l'arrière de 20 ans. C'est toujours spécial de les voir, puisque c'est si proche de notre maison.»

Car, avant de rejoindre Genève-Servette à l'été 2024 et avant trois saisons chez les juniors en Suède, Eric Schneller a fait toute sa formation aux GCK Lions, le club ferme du double champion zurichois. Un apprentissage qui a porté ses fruits puisque, à la 12e minute, il a inscrit l'égalisation lors du match entre Zurich et Genève. «J'ai réussi à récupérer le puck et Marco Miranda fait un superbe écran, détaille l'arrière. Avec un peu de chance, c'est rentré (ndlr: le tir est dévié par Dean Kukan) mais c'est évidemment agréable de commencer ma saison comme cela.»

Vendredi à Fribourg, samedi à Zurich

Ce samedi, Eric Schneller faisait en effet ses débuts avec la première équipe de Genève-Servette, lui qui était légèrement touché en fin d'été. Pour se remettre en forme, il a été envoyé avec les juniors élites. D'ailleurs, vendredi soir, il était sur la glace de la BCF Arena pour affronter les jeunes de Fribourg Gottéron. Là aussi, il a inscrit un but. «Ces dernières 24 heures ont été un peu folles et mouvementées», concède le No 27, qui ajoute qu'il a trouvé l'ambiance super sympa chez les U21.

Mais c'est bien avec la première équipe qu'Eric Schneller veut faire sa place, lui qui a déjà joué 44 matches la saison dernière avec les Aigles. «Ce n'est jamais agréable de ne pas pouvoir jouer et ça a été difficile, surtout mentalement, avoue-t-il. Mais c'est un processus: je dois rester positif et continuer à travailler pour que tout passe bien. Après tout, je n'ai encore que 20 ans.»

«Il n'y a rien de mieux, non?»

Un joueur de 20 ans qui a inscrit un but primordial dans la victoire du GSHC. «Il n'y a rien de mieux, non? D'être un Zurichois qui marque à Zurich», sourit-il malicieusement. Peut-être, aussi, force-t-il un peu la main à son entraîneur, qui l'a avant tout rappelé ce samedi pour pallier l'absence de Vili Saarijärvi, suspendu. «À cause de sa blessure, il était un peu en retard mais il fait clairement de nos huit défenseurs qui se battent pour du temps de jeu, précise Yorick Treille. Pour l'instant, on en a un qui est suspendu et qui le sera sûrement au prochain match, donc on verra pour la suite.»

Eric Schneller, qui nous a avoué ne pas se sentir encore à 100% sur la glace, pourrait donc à nouveau faire partie de l'alignement mardi, pour la réception d'Ambri. Et même par la suite, puisque Yorick Treille laisse la porte ouverte à une composition avec 8 défenseurs et 12 attaquants. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Avant cela, Eric Schneller a voulu célébrer son but et sa victoire avec ses parents.