Fribourg Gottéron a retiré le maillot d'Andrei Bykov

Plus personne ne pourra porter le maillot floqué 89 à Fribourg Gottéron. Ce samedi, les Dragons ont rendu le plus bel hommage à Andrei Bykov qui prend ainsi place à côté de son père, Slava, au rayon des légendes de Saint-Léonard.

1/4 Andrei Bykov a été honoré samedi soir. Photo: keystone-sda.ch

Andrei Bykov n'est pas du genre à retenir ses émotions. Ce n'est donc pas un hasard s'il a paru particulièrement touché au moment où son No 89 a été retiré par Fribourg Gottéron. Cet honneur lui a été rendu au cours d'une jolie cérémonie en marge de la rencontre de National League face à Ambri-Piotta. Face aux Léventins, de nombreuses anciennes gloires du club étaient présentes pour accompagner «Byk» lors de cette soirée très spéciale.

Plus sur le sujet National League «Profiter de ce moment» Julien Sprunger se réjouit de rendre hommage à son ami Andrei Bykov

Ce n'est pas un hasard si Julien Sprunger, son ami de toujours, a également paru très ému au moment de voir Andrei Bykov être honoré de la sorte par tout un club et plus de 9000 personnes présentes dans la patinoire dès 19h25 déjà. Le capitaine aura sans le moindre doute droit aux mêmes égards lorsqu'il décidera de mettre un terme à sa propre carrière. «Je suis content qu'il ait droit à un tel moment en son honneur», nous confiait l'actuel capitaine des Dragons.

Dans les gradins, un tifo a été réalisé pour saluer un joueur à la fidélité exemplaire. «Superstars de Gottéron», pouvait-on lire sur la banderole avec un dessin d'Andrei et de son père, Slava. «Merci, Danke, Spassiba», a lancé le principal intéressé qui a vu son nom être scandé durant de nombreuses minutes par les fans locaux.

À Fribourg, les maillots retirés ne sont pas physiquement hissés sous le toit de la patinoire comme dans bon nombre d'autres patinoires. Une pancarte célèbre les identités des glorieux anciens. Andrei Bykov, matricule 89, a vu son nom être inscrit à la gauche de son père, Slava, No 90. Logique et touchant à la fois. L'ancienne gloire du hockey soviétique avait eu droit à un match de gala lorsqu'il avait mis un terme à sa carrière. Ce soir-là, Andrei Bykov avait donné ses premiers coups de patin sous le seul maillot qu'il portera tout au long de sa belle carrière.

Avec Fribourg Gottéron, l'attaquant a disputé plus de 800 matches de National League et mené les Dragons à une finale lors de la saison 2012/2013.