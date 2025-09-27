Ce samedi soir, Fribourg Gottéron va rendre hommage à Andrei Bykov avec une cérémonie en son honneur. Julien Sprunger, son ami de toujours, détaille les émotions qu'il s'aprête à vivre en marge de ce match contre Ambri-Piotta.

Julien Sprunger (à dr.) joue toujours, contrairement à Andrei Bykov Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Visiblement, les dirigeants de Fribourg Gottéron ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer Andrei Bykov. L'ancien attaquant aura droit à une cérémonie en son honneur et les supporters des Dragons sont invités à prendre place des 19h25 pour ne pas manquer une miette du show d'avant-match et des surprises qui seront préparées pour l'ancien Dragon, retraité depuis une saison maintenant.

Si le club n'a pas officiellement annoncé retirer le maillot d'Andrei Bykov, il y a fort à parier qu'il sera impossible de porter le No 89 à l'avenir du côté de la BCF Arena. Son père, Slava, avait eu droit au même honneur avec le No 90. «J'étais présent dans la patinoire pour le match de gala de Slava, se souvient Julien Sprunger. Ce sont des moments rares et nous sommes privilégiés de pouvoir les vivre.»

«Un hommage pour lui tout seul»

Le capitaine de Fribourg Gottéron devrait, à l'avenir, avoir droit aux mêmes honneurs. N'aurait-il pas souhaité vivre ces émotions en même temps qu'Andrei Bykov? «Non, coupe-t-il. Je trouve bien qu'il ait droit à un hommage pour lui tout seul. Cela a pris un peu de temps avant que cela soit organisé, mais je trouve bien qu'il y ait droit.» À quoi s'attend-il? «Ce sont des moments rares et il faut savoir en profiter, précise le capitaine. Ce ne sont pas forcément des matches faciles à appréhender ensuite, car tu es de nombreuses minutes sur la glace à regarder la cérémonie. Mais c'est notre devoir d'être bons après ça. Justement pour lui faire honneur.»

Julien Sprunger a prévu de ne pas rater une seconde des festivités. Le club annonce «des surprises» pour l'événement. «Je me réjouis de vivre cela et de m'imprégner de ces moments ainsi que de cette atmosphère. Andrei, c'est un ami de très longue date et je suis heureux qu'il puisse être honoré de la sorte.»

Âgé aujourd'hui de 37 ans, Andrei Bykov a mis un terme à sa carrière en fin de saison 2023/2024 après avoir disputé 19 saisons sous le maillot des Dragons. Au total, il a disputé 862 renccontres dans l'élite avec un Dragon sur la poitrine. Né en Russie, il était arrivé en Suisse tout jeune avec son père, Slava, légende de Fribourg Gottéron. Lors de son gala de fin de carrière, le légendaire attaquant avait transmis le flambeau à son fils en l'invitant sur la glace en compagnie de nombreuses vedettes suisses et internationales.