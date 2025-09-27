Auteur du premier but ce vendredi à l'Ilfis, Fabio Hofer retient les premiers points pris à l’extérieur cette saison par le HC Bienne, ainsi que sur les progrès du power-play. Avant de se projeter déjà sur le derby face à Ajoie samedi, bien sûr.

Fabio Hofer: «Le but a été accordé, ça ne sert à rien de discuter»

Fabio Hofer: «Le but a été accordé, ça ne sert à rien de discuter»

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Fabio Hofer a inscrit le premier but de la rencontre entre Langnau et le HC Bienne ce vendredi à l'Ilfis (3-3, victoire biennoise aux tirs au but). Ce succès fait du bien aux Seelandais, même si l'égalisation des Tigres à 72 secondes de la fin, extrêmement litigieuse, les a empêchés de repartir avec les trois points. A l'issue de la rencontre, l'Autrichien s'est arrêté au micro de Blick.

Fabio, quel est le principal point positif de cette victoire aux tirs au but à Langnau?

Je vais répondre du point de vue comptable: il s'agit du premier match à l'extérieur d'où nous ramenons des points. Bien sûr, on aurait préféré en prendre trois, mais on va devoir s'en contenter.

C'est vrai que cette première victoire dans le temps réglementaire se fait attendre... Sept matches, ça devient long, non?

Oui, bien sûr, on n'a encore jamais réussi à prendre trois points, et on espère bien le réussir ce samedi contre Ajoie, chez nous. On veut absolument les prendre.

Parmi les points positifs, les deux buts en power-play, non?

Oui, notre jeu de puissance a bien fonctionné, nous pouvons en être contents ce soir. Et ce n'était de loin pas le cas lors des derniers matches, c'était bien mieux ce soir. Nous pouvons construire là-dessus.

Que pensez-vous du 3-3? N'aurait-il pas dû être annulé?

Je ne sais pas. On ne peut rien y changer. Il l'a donné, ça ne sert à rien de discuter. Il faut l'accepter et c'est ce que nous avons fait.

Ajoie arrive déjà demain...

Nous y sommes habitués, c'est comme ça en Suisse. Un derby aujourd'hui, un derby demain! C'est pour ça qu'on s'entraîne, on doit être prêts et on le sera.