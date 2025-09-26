Rejoint à 72 secondes de la fin par Langnau sur un but extrêmement litigieux, Bienne a trouvé les ressources pour résister en prolongation, puis gagner aux tirs au but. Deux points qui font du bien!

Marcus Sylvegaard et Lias Andersson ont fait parler leur génie et leur talent ce vendredi à l'Ilfis. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Du bois partout, des chants qui résonnent sous une solide charpente, une bonne odeur de fromage fondu, et du hockey qui sent la sueur de ceux qui patinent pour gagner leur pain, pas pour changer les pneus de la Ferrouze: l'Ilfis de Langnau est toujours un aussi bel endroit pour passer son vendredi soir. Les gens y sont tellement accueillants et chaleureux qu'il prend même au visiteur occasionnel l'envie d'échanger quelques banalités, juste pour le plaisir de la conversation, avant, bien sûr, que ces belles intentions ne soient réduites à néant par le langage local, aussi rocailleux que les Alpes voisines et aussi incompréhensible que la règle du deux lignes pour qui viendrait pour la première fois à la patinoire.

Devant 5605 spectatrices et spectateurs, dont un bloc visiteurs rempli à ras bord pour ce qu'il faut bien appeler un derby bernois, Langnau et Bienne ont offert un joli spectacle ce vendredi, se rendant coup pour coup dans un match très équilibré, aussi bien visuellement que dans les statistiques reculées (on ne maîtrise pas encore assez bien les avancées, désolé).

L'opportuniste Fabio Hofer place Bienne en tête

Bienne a ouvert le score grâce à Fabio Hofer sur une jolie inspiration de Marcus Sylvegaard, dont le tir a été repoussé devant lui comme il le pouvait par Luca Boltshauser. Manque d'oignon pour le portier de Langnau, le palet est retombé pile sur la canne de l'attaquant biennois pour le 0-1 (18e). Les Haches étaient devant au score après un tiers, tout comme au nombre de tirs (13-15).

Langnau réagit bien au deuxième tiers

Les Tigres, menés au score et bousculés sur leur glace, ont alors entamé la deuxième période de manière furieuse, revenant à 1-1 par Cal O'Reilly (21e) avant de mener au score grâce au héros local Dario Rohrbach (2-1, 26e) et Harri Säteri passera un mauvais moment lorsqu'il sera question de visionner ce goal à la vidéo dans le car en rentrant.

Lias Andersson, une vision du jeu exceptionnelle

Bienne a cependant montré du caractère, et pas mal de talent, pour égaliser grâce à Jere Sallinen à la 29e, juste devant le kop biennois. Ce but doit un peu au flair de l'ancien ailier des Bakersfield Condors, mais beaucoup au génie de Lias Andersson. L'artiste suédois a en effet complètement abusé Luca Boltshauser en faisant mine de contourner sa cage avant de changer d'avis brusquement en faisant crisser ses patins pour servir Jere Sallinen dans un angle absolument génial. Le gardien de Langnau l'attendait dans l'Emmental, il l'a eu dans le Gruyère, et Bienne a pu revenir à 2-2. Pour ce qui est des tirs, les Tigres prenaient l'avantage de peu (26-25).

Luca Boltshauser a été solide ce vendredi, mais n'a rien compris sur le 2-2. Photo: keystone-sda.ch

Les Seelandais reprenaient l'avantage (2-3) à la 48e grâce à une déviation de Lias Andersson sur un tir lointain de Marcus Sylvegaard. Un but 100% trois couronnes! Dès lors, Langnau, poussé par son fervent public, lâchait les chevaux pour aller chercher une nouvelle égalisation, mais se heurtait à un très grand Harri Säteri, dont le nom a été scandé plusieurs fois par le kop seelandais.

Harri Säteri stoppe tout au troisième tiers... jusqu'à 72 secondes de la fin

Le Finlandais a eu de la réussite par moments, mais il a surtout été très autoritaire de la mitaine, sans toutefois pouvoir préserver la victoire des siens et offrir au HC Bienne trois points très importants pour la confiance en ce début de saison mitigé. Après sept matches, les Seelandais n'ont en effet toujours pas remporté leur première victoire dans le temps réglementaire, ce qui n'était pas tout à fait l'idée de départ au moment d'entamer la nouvelle saison.

Bienne, porté par son gardien et une détermination admirable, a cru tenir bon jusqu'au bout, mais a plié à 72 secondes de la fin. Langnau a en effet égalisé et fait exploser l'Ilfis, mais ce but a bien failli être refusé pour obstruction sur Harri Säteri. Après une interminable attente, l'arbitre a cependant validé le but d'Andre Petersson, provoquant une immense colère sur le banc biennois, lequel estimait que la faute était indiscutable. Pire: Bienne allait devoir finir le match à un joueur de moins à cause du coach challenge... La frustration était totale!

Harri Säteri a réussi un gros troisième tiers pour le HC Bienne, mais a encaissé le 3-3 de manière très litigieuse à 72 secondes de la fin. Photo: keystone-sda.ch

Langnau, après un dernier miracle de Harri Säteri dans le temps réglementaire pour au moins sauver un point pour Bienne (il aurait été bien trop cruel de repartir sans rien de l'Ilfis ce vendredi) entamait donc la prolongation à un homme de plus, mais ne trouvait pas la faille. Bienne a ensuite dominé le reste de la prolongation, mais rien n'était marqué. La décision s'est donc faite aux tirs au but, remportés par les Biennois (3-2) avec notamment un penalty magnifique de l'idole Toni Rajala. Deux points pour Bienne, un pour Langnau. Une belle récompense, mais un butin tout de même un brin frustrant au vu de la scène de la 59e, qui fera énormément parler d'elle.

Prochaine étape, samedi déjà à 19h45 à Bienne pour la réception d'Ajoie. Encore un derby! Et là, pas d'excuse: face aux Vouivres, le peuple du Seeland attend trois points. Le huitième essai sera-t-il le bon?