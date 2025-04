Une brasserie désaltère les fans de Gottéron avec humour

En quarts de finale, un joueur de Berne, Waltteri Merelä, a chambré les fans de Gottéron en leur demandant plus de bière. Le Biergarten situé à côté de la patinoire l'a pris au mot et a produit 400 litres de «Bièrelä» à déguster dès à présent.

Sebastian s'est chargé de la création de la «Bièrelä»

«Tu as carrément pris le pichet!» Attablés au Biergarten quelques heures avant l'acte IV de la rencontre Fribourg - Lausanne, ces fans de Fribourg Gottéron n'auraient raté pour rien au monde cet avant-match. La raison? «Je suis venu ici juste pour boire la Bièrelä», nous confie Sébastien, supporter de longue date des Dragons. La Bièrelä? «C'est une bière qui a été créée pour se moquer de Waltteri Merelä, joueur de Berne», précise-t-il.

Pour plus de contexte, il faut remonter au match No 6 du quart de finale entre Fribourg et Berne. Après être venu s'imposer à la BCF Arena, le Finlandais des Ours avait été arrosé de bière et en avait profité pour chambrer les fans: «Ils nous ont tellement lancé de bières dessus après notre but. Et comme j'avais un petit peu soif, je le leur ai montré. Je voulais juste un peu de bière.»

Un chambrage bon enfant qui s'est poursuivi après l'élimination du SCB lors de l'acte VII face aux Dragons. «Sur sa page instagram, il y avait des dizaines de messages de supporters de Fribourg, précise Laurent, assis à la même table. Ce que j'ai apprécié, c'est que les gens sont restés corrects et ont surtout continué dans le même état d'esprit à savoir les moqueries.»

Mais comment le Biergarten situé à un jet de bière de la patinoire a-t-il pu se retrouver mêlé à cette histoire de provocation? C'est Sebastian, responsable de production et brasseur de la Freiburger Biermanufaktur qui nous l'explique: «Notre proximité avec la patinoire et donc avec les fans de Gottéron fait que nous avons forcément une sensibilité avec ce qu'il se passe dans le hockey sur glace. C'est pourquoi nous nous sommes dit que ce serait sympa de proposer quelque chose pour les demi-finales.»

Mais est-ce facile de «sortir» une bière si rapidement? Fred, attablé avec ses amis fribourgeois, pense à un subterfuge. «On dirait une autre bière de leur gamme, rigole-t-il. Pour moi, c'est une Vertueuse qui a été renommée différemment.» Sebastian réfute le soupçon de son client: «Nous avons utilisé une base existante, mais pas la Vertueuse, précise-t-il. Il s'agit d'une Patriote dans laquelle nous avons ajouté du houblon à froid dans la cuve. Ce procédé s'appelle le dry hopping (ndlr Houblonnage à cru) et se réalise en fin de fermentation.»

Brasseur de métier, Sebastian est satisfait du résultat de sa création. «L'idée était de proposer une bière assez légère, agréable à boire et qui peut plaire à tout le monde, détaille-t-il. C'est une Italian Pilsner très aromatisée qui me plaît beaucoup. On a juste eu le temps de terminer la bière pour la servir dès vendredi dernier et donc juste à temps pour le match de samedi contre Lausanne.»

Clientèle curieuse

La bière n'est disponible qu'en pressions et donc n'a pas de ligne graphique à proprement parler. «En si peu de temps, c'était compliqué de faire plus, précise notre interlocuteur. Nous avons surtout mis l'accent sur la réalisation de la bière et imprimé une photo du joueur.» Et quid du nom «Bièrelä»? «On ne savait pas si nous arrivions à tout faire à temps, précise Sebastian. Alors dès que nous avons su qu'elle serait prête à temps, nous nous sommes dits que «la bière est là» collait parfaitement à la fois au nom du joueur, Merelä, et au plaisir de voir que le projet avait abouti.»

Et la clientèle du Biergarten? «Il est 18h et je suis rassuré, apprécie Sebastian. Nous nous demandions si les gens allaient comprendre (rires). Nous avons dans un premier temps produit 400 litres soit 20 fûts. C'est toujours difficile de savoir comment les gens vont réagir. Mais visiblement ils jouent le jeu et beaucoup sont contents d'essayer.»

Waltteri Merelä n'a pas réagi sur les réseaux sociaux à la promotion de la Biermanufaktur fribourgeoise. «Nous n'avons pas non plus trop insisté. Pour nous, c'était surtout l'idée de faire quelque chose de sympa. Rien de méchant.» Certains internautes - dont l'auteur de cet article - avaient proposé le nom «Karmalt» pour le breuvage. «C'était bien trouvé, rigole Sebastian. Mais nous voulions quelque chose de plus direct et un clin d'œil à Waltteri.» Une réussite qui sera encore disponible lors du prochain match à domicile des Dragons que ce soit jeudi contre Lausanne ou plus tard selon le résultat de mardi.