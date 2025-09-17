Toni Rajala ne se lassera jamais d'entendre sa chanson

Bienne n'avait pas encore gagné cette saison et qui surgit face à Lugano? Toni Rajala, bien sûr! Même sans évoluer en première ligne, le Finlandais a fait une fois de plus honneur à son statut de légende du Seeland. Interview d'après-match sur fond de «Toni's on fire».

Toni Rajala a inscrit son premier but de la saison, matches de préparation compris, ce mardi face à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Arrivé en 2016 au HC Bienne, Toni Rajala est déjà devenu une légende dans le Seeland, mais le Finlandais n'en finit pas d'écrire son histoire. Mardi face à Lugano, c'est lui qui est venu offrir à son équipe sa toute première victoire de la saison après trois revers face à Zurich, Fribourg et Davos, en inscrivant le 3-2 en prolongation.

Celui qui sera éligible au passeport suisse dans deux ans (il aura alors 36 ans) a fait rugir de plaisir une patinoire qui est désormais bien plus que son jardin. Juste avant de filer à la douche, et après avoir été fêté par des fans rouge et jaune qui l'adorent et qui ne se lassent pas de chanter «Toni's on fire», il s'est arrêté quelques secondes vers Blick.

Toni, tu as bien choisi ton moment pour marquer ton premier but de la saison...

Pas mal hein? C'est un grand soulagement pour moi et pour l'équipe, d'enfin marquer des points. On en avait besoin, après ces trois défaites. On a deux points, c'est bien. Enfin! C'est une belle victoire pour nous.

Parle-moi spécifiquement de ce feeling au fond de toi. Tu connais ces fans par cœur, cette patinoire, c'est ta maison. Ce soir encore, même si vous avez zéro point, il y a plus de 5300 fans du HC Bienne et toi, tu les libères avec ce but en prolongation en marquant devant le kop.

C'est un sentiment magnifique, que je veux revivre à chaque fois que c'est possible. Quand tu entends le cri sur le but, puis la «Rajala-Song», qu'ils chantent à chaque fois... C'est énorme! J'ai envie que ça arrive, encore et encore. Dès samedi pour la prochaine fois, j'espère.

Le début de saison n'a pas été facile pour Bienne, ni pour toi...

Et là, on gagne tous en confiance. En ce qui me concerne, c'était mon premier but de toute la saison, matches amicaux compris! Je peux être un peu plus léger maintenant, c'est vraiment un grand soulagement. Je peux commencer à en mettre d'autres.



J'étais dans les tribunes, j'écrivais déjà mon article sur votre quatrième défaite de suite et sur cette apathie offensive. Mon titre, c'était: «Cette fois, ça devient inquiétant pour Bienne». J'ai pu tout effacer grâce à votre fin de match de feu. Toi, à la 52e, quand il y avait 2-0 pour Lugano, tu aurais aussi écrit cet article? Ou tu y croyais plus que moi?

Bon... Tu as raison, bien sûr qu'on n'avait pas marqué à Fribourg et que là, à huit minutes de la fin, on n'avait pas encore marqué. Oui, ça a été dur pour nous de trouver le chemin du filet, mais on a beaucoup travaillé ce point à l'entraînement, on voulait mettre plus de trafic devant le but, créer plus de danger. On a besoin de mettre des gens devant le filet adverse, au moins deux gars pour faire des écrans, prendre les rebonds. On doit mieux le faire dans les prochains matches et ça passe par l'entraînement.

Le Finlandais vient de marquer, sur une passe de son capitaine Gaëtan Haas. Deux points pour Bienne! Photo: keystone-sda.ch

C'est difficile pour toi d'être à la fois l'idole des fans et à la fois plus forcément indiscutable dans l'alignement? Tu es parfois en tribunes comme contre Davos, ou comme ce soir dans le troisième bloc... Ça fait mal à l'ego?

Non, bon, pour tout te dire, on répartit les forces entre les blocs. La stratégie du staff technique, c'est de ne pas tout mettre dans la première ligne, mais d'équilibrer les blocs. Je dirais qu'on a trois lignes qui peuvent marquer des buts, et une quatrième qui travaille très dur chaque soir de match... et qui parfois marque des buts aussi. C'est important d'avoir ces quatre lignes homogènes et maintenant, il faut progresser ainsi, en équipe.

Sur la base de ce début de saison, que peut-on attendre de ce HC Bienne collectivement? Les play-off sont-ils un objectif réaliste? Les play-in peut-être?

Ce qui est sûr, c'est qu'on veut faire mieux que la saison dernière. Ça, c'est une certitude!

Donc?

Dans le vestiaire, tout le monde veut atteindre les play-off, c'est clair. Mais pour y arriver, on a besoin de travailler énormément et il y aura des matches très durs tout au long de la saison. Il y a tellement de bonnes équipes dans cette ligue... Il n'y aura pas un soir où ce sera facile pour nous! Mais voilà, je te le redis: on veut atteindre les play-off. Peut-être que ce sera directement, peut-être que ce sera par les play-in. On verra. Mais on va tout donner pour faire une meilleure saison que la dernière.