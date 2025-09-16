Toni Rajala a surgi en prolongations pour donner la victoire au HC Bienne face à Lugano ce mardi (3-2). Les Tessinois menaient encore 0-2 à la 52e, mais Bienne, courageux, a clairement refusé la défaite sur sa glace.

Marcus Sylvegaard a égalisé à cinq minutes de la fin et Bienne a pu renverser les Tessinois. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Et si le symbole de ce HC Bienne qui n'a rien lâché ce mardi était le geste défensif de Linus Hultström, à vingt-cinq secondes de la fin du temps réglementaire? Alors que Lugano poussait pour aller chercher les trois points, et laisser les Seelandais une nouvelle fois sans rien dans ce début de saison, le Suédois s'est jeté au sol, faisant don de son corps au Seeland, après avoir été l'un des vilains petits canards de la défaite face à Davos sur cette même glace cinq jours plus tôt. Cette fois, le numéro 33 du HC Bienne a eu la bonne attitude et son équipe a pu accrocher une prolongation plus que méritée au vu de son caractère et de sa volonté absolue de ne pas perdre.

Toni Rajala, le héros local, marque devant le kop rouge et jaune

Les Biennois, qui ne comptaient aucun point après les trois premières journées avec un calendrier ultra-compliqué il est vrai (Zurich et Fribourg à l'extérieur, Davos à la maison), étaient ainsi assurés de remporter au moins un point dans cette rencontre, eux qui étaient encore menés 0-2 par Lugano à huit minutes de la fin. Et encore mieux: ils en ont gagné deux grâce au héros local, Toni Rajala, lequel surgissait à la quatrième minute de la prolongation pour mettre un terme à ce mauvais début de saison, tant collectif que personnel, et faire exploser une Tissot-Arena qui ne demandait que ça. Et c'et peu dire que Bienne l'a amplement mérité, même en étant mené 0-2 à la 52e.

Une victoire tessinoise aurait été volée

Car non, les Tessinois n'ont pas livré un grand match ce mardi, et ils n'en étaient de toute façon pas capables, eux qui n'ont rien de bien impressionnants dans ce championnat de National League. Le capitaine Calvin Thürkauf et ses coéquipiers seraient clairement venus voler trois points, eux qui n'en comptaient qu'un au coup d'envoi, en venant s'imposer dans une Tissot-Arena garnie de 5321 spectateurs, dont une centaine de visiteurs. Mais il y a une justice, et elle a été rendue ce mardi.

Bienne impuissant en power-play

Alors oui, Bienne a largement dominé son adversaire dans le nombre de tirs (13-4, 12-6, 10-7), mais ce sont les Luganais qui ont marqué en premier par David Aebischer (37e, 1-0), puis ont même doublé la mise en power-play par Zach Sanford (45e, 2-0) alors que Yannick Sablatnig se trouvait en prison. Bienne était puni de son manque de réalisme, assommé par l'efficacité tessinoise, alors que les Seelandais avaient été eux incapables de profiter de leurs multiples et longs jeux de puissance, comme lorsque Brendan Perlini a été expulsé pour un coup de genou à la mi-match.

Et puis, alors que se rapprochait la menace d'une soirée complète sans but et d'une mortifiante défaite, qui aurait été la quatrième de suite, la délivrance est enfin intervenue. «Ici c'est Bienne», a pu se réjouir le speaker lorsque Petr Cajka a pu placer le puck au bon endroit face à son kop rouge et jaune et enfanter l'espoir d'un déclic (52e, 1-2)! Bienne entrevoyait la lumière!

Une ultime pénalité tuée par Bienne et Harri Säteri

Encore mieux: Marcus Sylvegard égalisait à cinq minutes de la fin (55e, 2-2) et un ultime jeu de puissance tessinois ne donnait rien, heureusement pour Robin Grossmann, lequel s'en serait voulu en allant s'asseoir sur le banc de pénalité à la 56e. Harri Säteri réalisait un miracle dans la foulée, salué par le kop, qui poussait les siens d'un vibrant et très sonore «Allez Biennois, tes supporters sont là!». La dernière pénalité était tuée, Linus Hultström pouvait réaliser son sacrifice, et envoyer tout ce petit monde en prolongation, le royaume de Toni Rajala ce mardi. Quel match, quel suspense, quel spectacle! Et quel caractère biennois, surtout!