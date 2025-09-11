Pour Bienne, un cauchemar nommé Brendan Lemieux

Le HC Bienne a retrouvé sa patinoire avec une défaite face à Davos (1-4) ce jeudi. Les Grisons n'ont pas été géniaux, mais ont pu compter sur un attaquant très agaçant, et très efficace, nommé Brendan Lemieux. Bienne compte zéro point après deux matches.

Valentin Nussbaumer et Brendan Lemieux ont passé une soirée agréable ce jeudi à Bienne. Leurs hôtes beaucoup moins. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Brendan Lemieux ne passera vraisemblablement ses prochaines vacances à Bienne, ni dans cette magnifique région qu'est le Seeland. Non pas que l'Américain n'apprécie pas les paysages lacustres et ne soit pas un passionné de montres, ce que l'on ignore royalement, mais le fait est que l'attaquant du HC Davos ne s'est pas fait de nombreux amis ce jeudi à «Watch City», lui qui n'était visiblement pas venu pour gagner un concours de popularité (ni de subtilité).

Le numéro 22 des Bouquetins a en effet été un véritable poison tout au long de la partie pour le capitaine Gaëtan Haas et ses coéquipiers, lesquels ont bien dû constater qu'il était le plus fort dans la bataille, psychologique comme physique. Bienne s'est en effet retrouvé assommé par l'Américain, au sens propre comme au sens figuré, puisque Miro Zyrd se faisait littéralement agenouiller sur la glace et déposséder de son maillot après une courte mais intense bagarre à la 39e minute. Le score final, 1-4 pour Davos, ne reflète pas la dynamique de la rencontre, mais montre bien que, dans les moments-clés, les Grisons ont été beaucoup plus cliniques que les Biennois.

Voilà donc Bienne battu aux poings et surtout avec zéro point après deux matches, les hommes de Martin Filander ayant été battus en ouverture de saison à Zurich (4-3) mardi.

Les fans du HC Bienne avaient pourtant montré la voie à leurs joueurs en début de match, en réalisant un très joli tifo aux couleurs du club. Des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, et un message clair: «Nouvelle saison, nouvelle chance. On va vers l'avant, jamais en arrière». Voilà qui donnait le ton, tout comme la très sympathique vidéo d'avant-match sur l'écran aussi géant que cubique au centre de la glace. Les 5705 spectateurs, dont 150 fans grisons, ont apprécié le spectacle.

Le message des fans de Bienne était clair, sans être toutefois bilingue. Photo: DR

Sur la glace, la domination a été biennoise, mais la victoire a été davosienne, on l'a dit. Après un but très chanceux, et arrivé de nulle part, de Brendan Lemieux (10e, 0-1), les Davosiens ont subi le jeu face à un HC Bienne audacieux et entreprenant. L'égalisation est tombée à la 19e grâce à un magnifique solo de Lias Andersson, lequel a traversé toute la défense grisonne pour s'en aller tromper Sandro Aeschlimann d'un puck placé au bon endroit. Du tout bon travail de la part du champion du monde 2018, l'homme aux 17 points en NHL et à l'élégance fort agréable à regarder sur la glace.

Le trop paresseux Linus Hultström

Alors, le HC Bienne lancé sur la voie du succès après cet exploit solitaire de son cador suédois? La réponse a malheureusement négative, à cause d'un deuxième tiers très mal maîtrisé.

Les Seelandais ont été devant aux tirs (8-5) encore une fois (10-5 au premier tiers), mais ils ont craqué à deux reprises sur des buts de Filip Zadina en power-play (24e, 1-2) et de Rasmus Asplund tout à la fin d'un shift de box-play davosien, ce qui est tout de même ballot (35e, 1-3) et qui était surtout la faute du paresseux Linus Hultström, lequel avait un mètre d'avance au début de l'action et a regagné son banc tête basse trois secondes plus tard, après s'être fait abuser dans les grandes largeurs. Dans la foulée, Brendan Lemieux punissait Miro Zryd et gagnait ses galons de grand antagoniste de la soirée.

Harri Säteri en était lui à trois buts encaissés sur dix tirs après deux tiers, ce qui d'un point de vue statistique est largement insuffisant pour un gardien de sa qualité.

Le grand méchant Brendan Lemieux, ici au duel avec Luca Christen, l'une de ses nombreuses victimes biennoises du soir. Photo: keystone-sda.ch

Voilà donc Bienne mené de deux longueurs après deux tiers et obligé de mordre dans la fin de match pour espérer repartir de cette rencontre avec un point, au moins. Cela ne sera pas le cas, malgré une très nette domination, encore (14 tirs à 7). L'humiliation sera même totale avec le but du 1-4 dans la cage vide par Simon Knak (59e).

A Fribourg samedi pour espérer marquer des points

La prochaine étape des Biennois les mènera à Saint-Léonard pour y affronter les Dragons samedi. Il y mieux comme endroit pour espérer débloquer un compteur, mais, bonne nouvelle pour les hommes de Martin Filander: ils croiseront sur la glace fribourgeoise de très bons joueurs, mais pas Brendan Lemieux. On se console comme on peut.