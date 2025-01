Comment Genève va aborder ses quatre matches en cinq jours

Entre mardi et samedi, le GSHC va disputer la bagatelle de quatre matches. Le co-entraîneur Rikard Franzen et le défenseur Theodor Lennström expliquent comment les Grenat vont aborder ce programme d'enfer.

Les organismes genevois seront mis à rude épreuve cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet

Mardi pour la réception de Berne, mercredi pour un déplacement à Zoug, vendredi lors d'une visite à Ambri et samedi en accueillant Fribourg. En l'espace de cinq jours, Genève-Servette va disputer quatre matches. Un programme dantesque pour une équipe de hockey. Surtout pour l'une qui, après un début de saison plus tranquille – travaux aux Vernets obligent – a déjà enchaîné un sacré mois de décembre. La qualification en demi-finales de Champions Hockey League n'aide pas non plus à reposer les organismes.

Surtout, aucun de ces matches ne pourra être pris à la légère pour le GSHC, qui a un besoin impératif de points s'il compte encore accrocher le Top 6. «C'est sûrement la semaine la plus importante pour nous, abonde Theodor Lennström. Même si, vu notre place au classement, tous les matches le sont.» Avant ces quatre rencontres, Genève pointe à la 10e place, à sept points de Zoug, 6e.

L'importance d'être frais mentalement

Les Genevois ont entamé ce périple lundi avec «un semblant de jour off», selon Rikard Franzen. «Ce sera une journée pour récupérer – les joueurs ont donc le choix entre la glace, le fitness ou des massages», développe le nouveau co-entraîneur des Aigles. Pour le Suédois, l'important dans ce genre de moments n'est pas que le côté physique, mais aussi mental. «Tu as besoin d'être frais dans la tête pour prendre les bonnes décisions sur la glace», explique-t-il.

Puis, après les rencontres de mardi et mercredi, les Genevois auront à nouveau le droit à une journée sans match, jeudi. Qu'ont-ils prévu de faire entre les déplacements à Zoug et Ambri? «Oh, tu me poses des questions sur des choses qui sont trop loin, rigole Rikard Franzen. On va voir comment se déroulent les deux matches, puis on avisera.» Mais d'un point de vue plus concret, les Aigles ne vont pas revenir au bout du Léman après le duel face à Zoug, mais se rendront directement au Tessin et dormiront dans un hôtel à Ambri. «C'est plus intelligent car s'asseoir trop longtemps dans un bus n'est pas forcément bon», ajoute le coach suédois.

Theodor Lennström a déjà vécu ça… à la Coupe Spengler

Lorsqu'on lui demande si, dans sa carrière de joueur, Theodor Lennström a déjà expérimenté cela, l'arrière répond d'abord par la négative. Avant de remonter – pas si loin – dans sa mémoire. «Ah si, à Davos, lors de la Coupe Spengler», sourit le Suédois qui a évolué sous les couleurs grisonnes durant les Fêtes. Mais pour ce qui est du championnat, c'est une grande première.

A-t-il des conseils pour ses coéquipiers pour leur seul jour de repos, jeudi? «Je vais probablement bouger, ne pas rester statique, révèle le No 81. Si l'on reste assis, le corps aura tendance à se raidir après un programme si chargé.»

L'objectif: tout gagner

Au-delà du défi physique, il y aura aussi des adversaires de taille pour Genève. Tous peuvent encore rêver de Top 6 à la fin de la saison régulière. «Mais je ne regarde pas trop qui nous jouons pour quelle position, tempère Rikard Franzen. On doit commencer à gagner des matches et prendre des points.» Le technicien suédois sort ensuite un adage bien connu: shift après shift, match après match.

Ainsi, il est difficile de demander au co-entraîneur son objectif en termes de points d'ici la fin de la semaine prochaine. «Mais on veut gagner tous les matches et c'est pour cela que je ne veux pas dire: 'Oh, on vise six points en quatre matches' ou peu importe.» Sous-entendu que, pour que la semaine soit réussie pour Rikard Franzen, Genève devra avoir 12 points de plus dans son escarcelle samedi soir prochain. Mais pour cela, il faudra montrer son meilleur visage depuis le début de la saison.