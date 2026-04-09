Brendan Lemieux se fait allumer par un défenseur de Zurich

Zurich est mené 2-1 dans sa série par Davos et cela ne plaît pas à son défenseur Christian Marti. Histoire de pimenter encore plus la série, celui-ci allume Brendan Lemieux avec une métaphore animale assez parlante.

Marcel Allemann

Les Zurich Lions sont menés 2-1 dans leur série face à Davos et forcément ça ne plaît pas à leur costaud défenseur Christian Marti. Interview sans filtre, alors que le champion de Suisse en titre doit absolument égaliser vendredi sur sa glace sous peine d'offrir trois pucks de série aux Grisons.

Christian Marti, comment avez-vous vécu la défaite 1-0 à Davos?

C’était frustrant. Nous n’avons pas réussi à mettre en place ce que nous voulions.

À quoi cela est-il dû?

La qualité de nos passes n’était pas suffisante, et nos décisions entre les lignes bleue et rouge n’étaient pas bonnes. Sans un forechecking efficace, c’est très compliqué contre Davos.

Le ZSC est à nouveau mené dans la série. Vous n’êtes plus vraiment habitués à cette situation…

Ce n’est clairement pas agréable. Mais nous sommes les seuls responsables de notre situation. Ce n’est pas une raison pour s’apitoyer sur notre sort. En revanche, nous sommes très déçus de nous-mêmes, car nous ne parvenons pas à mettre suffisamment de pression.

On a l’impression qu’il y a une grande différence entre vos matches à domicile et à l’extérieur…

Oui et non. Nous aurions très bien pu gagner le premier match à Davos, où nous encaissons le 2-3 en fin de partie. Le troisième match, lui, aurait été un peu «volé», mais c’est aussi ça qu’il faut savoir faire à l’extérieur. Et puis, on ne joue pas contre n’importe qui: Davos a remporté la saison régulière et déborde de confiance. À nous de reprendre l’ascendant là-bas ou d’aller chercher un lucky punch. Mais ce n’est pas simple.

Deux cadres offensifs comme Sven Andrighetto et Jesper Frödén sont absents. Un gros problème?

Bien sûr, ce sont deux joueurs clés et ce sont des buteurs. Mais se plaindre ne sert à rien. D’autres joueurs ont leur chance, ils apportent de la fraîcheur ont envie de se montrer.

Vous avez aussi eu un accrochage avec Brendan Lemieux devant votre gardien. Comment est-ce de jouer contre lui?

Je trouve ça un peu particulier. Il y a un an, tout le monde se moquait de lui, et aujourd’hui on dit qu’il fait un super boulot parce qu’il va devant le but. Il est très médiatisé en ce moment. C’est un petit pitbull, c’est son style, mais il est surtout mis en avant ces temps par les médias. Il joue à la limite. Comprenez-moi bien: je respecte ce qu’il fait, il fait bien son travail. Tant que ça reste correct, ça va. Mais avec lui, on ne sait jamais si ça peut dégénérer. Ce n’est pas très agréable. Chaque équipe a ce type de joueur. A Lausanne c'était Cody Almond. A Berne, il y en a aussi deux ou trois.

Et à Zurich c'est vous!

Je ne peux pas forecchecker sans réfléchir.

Mais vous aussi vous savez nettoyer devant votre but…

Il faut être attentif et malin, car certains joueurs tombent vite ou vont rapidement pleurer vers l'arbitre. Mais je ne parle pas spécifiquement de Lemieux. Il est en pleine lumière en ce moment, tant mieux pour lui. Mais honnêtement, je préfère qu’on se concentre sur nous-mêmes.