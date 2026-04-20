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Un étranger pour un autre
Un gros changement dans l'alignement des Dragons

Patrik Nemeth ne va pas jouer l'acte II de la finale de National League face à Davos. Le Suédois des Dragons est noté absent sur la feuille de match et est remplacé par Juuso Arola.
Publié: il y a 16 minutes
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Juuso Arola prend la place de Patrik Nemeth dans l'alignement.
Photo: Estelle Vagne/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

L'inquiétude était de mise dans le camp fribourgeois samedi après l'acte I de la finale face à Davos. En toute fin de match, Christoph Bertschy a été chargé au haut du corps par Brendan Lemieux alors que la sirène finale retentissait. Le Canadien a reçu une pénalité de match tandis que le No 22 des Dragons, sonné, a aussi regagné les vestiaires.

Ce lundi, les deux joueurs seront présents sur la glace de la BCF Arena. Brendan Lemieux n'a pas été suspendu par le juge unique, tandis que le Singinois s'est remis. Dans la journée déjà, les réseaux sociaux de Gottéron ont posté une courte vidéo de leur attaquant, présent à l'entraînement du matin.

Pour le reste des compositions, il y a un gros changement à noter. Patrik Nemeth laisse sa place à Juuso Arola. Comme les play-off battent leur plein, difficile de savoir si le Suédois est surnuméraire ou blessé. Il est simplement noté «absent» sur la feuille de match.

Andrea Glauser et Sandro Schmid sont toujours absents dans les rangs de Gottéron. Rico Gredig, Michael Fora, Valentin Nussbaumer et Enzo Corvi ne peuvent non plus pas tenir leur place pour les Davosiens.

Les hommes de Roger Rönnberg ont l'occasion de confirmer leur victoire acquise samedi en terres grisonnes (dès 20h, en direct sur Blick).

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Fribourg Gottéron
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