Un gros changement dans l'alignement des Dragons

Patrik Nemeth ne va pas jouer l'acte II de la finale de National League face à Davos. Le Suédois des Dragons est noté absent sur la feuille de match et est remplacé par Juuso Arola.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'inquiétude était de mise dans le camp fribourgeois samedi après l'acte I de la finale face à Davos. En toute fin de match, Christoph Bertschy a été chargé au haut du corps par Brendan Lemieux alors que la sirène finale retentissait. Le Canadien a reçu une pénalité de match tandis que le No 22 des Dragons, sonné, a aussi regagné les vestiaires.

Ce lundi, les deux joueurs seront présents sur la glace de la BCF Arena. Brendan Lemieux n'a pas été suspendu par le juge unique, tandis que le Singinois s'est remis. Dans la journée déjà, les réseaux sociaux de Gottéron ont posté une courte vidéo de leur attaquant, présent à l'entraînement du matin.

Pour le reste des compositions, il y a un gros changement à noter. Patrik Nemeth laisse sa place à Juuso Arola. Comme les play-off battent leur plein, difficile de savoir si le Suédois est surnuméraire ou blessé. Il est simplement noté «absent» sur la feuille de match.

Andrea Glauser et Sandro Schmid sont toujours absents dans les rangs de Gottéron. Rico Gredig, Michael Fora, Valentin Nussbaumer et Enzo Corvi ne peuvent non plus pas tenir leur place pour les Davosiens.

Les hommes de Roger Rönnberg ont l'occasion de confirmer leur victoire acquise samedi en terres grisonnes (dès 20h, en direct sur Blick).