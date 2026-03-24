Fribourg change sa 1re ligne pour l'acte III

Mené 2-0 dans son quart de finale face à Rapperswil, Fribourg a décidé de procéder à un changement pour l'acte III. Le Canadien Ty Rattie cède sa place à l'Américain Kyle Rau en première ligne.

Matthias Davet Journaliste Blick

Grosse surprise aux alentours de 18h30, lorsque la composition de Fribourg Gottéron est (enfin) tombée en vue de l'acte III face à Rapperswil. Dimanche sur les bords du lac de Zurich, la première ligne était composée de Jacob de la Rose, Lucas Wallmark et Ty Rattie. Exit ce dernier, qui est remplacé par Kyle Rau aux côtés des deux Suédois.

Roger Rönnberg tente donc un premier coup de poker en faisant entrer l'Américain, débarqué en décembre à la BCF Arena et qui a inscrit sept points en 14 rencontres disputées (3 buts, 4 assists).

Pour le reste de la composition, c'est du classique pour les Dragons, toujours privés de Sandro Schmid (fin de saison), Marcus Sörensen et Attilio Biasca. Convainquant il y a deux jours à Rapperswil, Jan Dorthe garde sa place sur le deuxième bloc avec Christoph Bertschy et Henrik Borgström.

Dans les rangs saint-gallois, on peut noter un retour de marque. Blessé depuis fin janvier, le capitaine Nico Dünner retrouve la quatrième ligne de son équipe. Évidemment, ce sera Melvin Nyffeler qui sera devant les buts, lui qui a joué un sale tour aux Fribourgeois tant vendredi lors de l'acte I que dimanche, lors de la deuxième confrontation entre les deux formations.