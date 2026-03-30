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Un espoir pour Fribourg?
Un absent de marque pour Rapperswil

Fribourg Gottéron va tenter de sauver sa peau à Rapperswil avec le même alignement que samedi à domicile. Du côté des Saint-Gallois, un leader manque à l'appel.
Publié: 18:29 heures
1/2
Photo: keystone-sda.ch
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Roger Rönnberg a décidé de ne rien changer. Battu à domicile samedi par Rapperswil, le technicien suédois a reconduit exactement la même équipe pour la rencontre de ce lundi soir à Rapperswil. Ainsi le coach suédois a fait confiance aux mêmes étrangers que lors de la défaite 1-2 à domicile voici deux jours.

Il faut regarder du côté de Rapperswil pour trouver la grosse surprise avant ce sixième match de cette série de quarts de finale entre Fribourgeois et Saint-Gallois. Tyler Moy, meilleur compteur de la saison régulière, n'est pas sur la feuille de match. Difficile de savoir si l'attaquant international est blessé. Avec un but et aucune passe décisive lors des cinq premiers matches de cette série, l'ailier n'a pas franchement pesé sur ce quart de finale.

Menés 2-3 dans cette série, les Dragons doivent s'imposer à Rapperswil pour continuer ces play-off. Tout autre scénario qu'une victoire des Dragons signifierait une fin de carrière pour Julien Sprunger. Du côté de Fribourg Gottéron, l'alignement est en tous points similaire à celle de samedi soir.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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