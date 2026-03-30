Fribourg Gottéron va tenter de sauver sa peau à Rapperswil avec le même alignement que samedi à domicile. Du côté des Saint-Gallois, un leader manque à l'appel.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Roger Rönnberg a décidé de ne rien changer. Battu à domicile samedi par Rapperswil, le technicien suédois a reconduit exactement la même équipe pour la rencontre de ce lundi soir à Rapperswil. Ainsi le coach suédois a fait confiance aux mêmes étrangers que lors de la défaite 1-2 à domicile voici deux jours.

Il faut regarder du côté de Rapperswil pour trouver la grosse surprise avant ce sixième match de cette série de quarts de finale entre Fribourgeois et Saint-Gallois. Tyler Moy, meilleur compteur de la saison régulière, n'est pas sur la feuille de match. Difficile de savoir si l'attaquant international est blessé. Avec un but et aucune passe décisive lors des cinq premiers matches de cette série, l'ailier n'a pas franchement pesé sur ce quart de finale.

Menés 2-3 dans cette série, les Dragons doivent s'imposer à Rapperswil pour continuer ces play-off. Tout autre scénario qu'une victoire des Dragons signifierait une fin de carrière pour Julien Sprunger. Du côté de Fribourg Gottéron, l'alignement est en tous points similaire à celle de samedi soir.