Tim Berni quitte Genève-Servette pour les ZSC Lions

Retour aux sources pour Tim Berni: le défenseur zurichois de Genève-Servette, formé aux ZSC Lions et riche de plusieurs expériences en Suisse, NHL et AHL, fait son grand retour chez lui avec un contrat longue durée.

Coup dur pour les Aigles! Photo: Pius Koller

Blick Sport

Les ZSC Lions ont officialisé le retour de Tim Berni en vue de la saison 2026/27. Le défenseur zurichois de 25 ans, formé au club, a signé un contrat de six ans, valable jusqu’à la saison 2031/32.

Tim Berni revient de Genève-Servette, où il a notamment remporté la Champions League en 2024. Il avait débuté en National League avec les Lions lors de la saison 2017/18, couronnée d’un titre de champion. Depuis, le défenseur a disputé 291 matches en Suisse (60 points), dont 176 pour Zurich (30 points). Entre 2021 et 2023, le sixième choix du draft a également joué en NHL et AHL avec les Columbus Blue Jackets et les Cleveland Monsters.

«Il a mûri à Genève»

Sven Leuenberger, directeur sportif des ZSC Lions, se réjouit de ce transfert: «Tim est un atout pour rajeunir notre défense. Il a mûri à Genève, est devenu un joueur de l’équipe nationale avec de l’expérience en Coupe du monde, sait évoluer en powerplay et boxplay, et peut s’adapter à différents rôles. À l’issue de son contrat de six ans, il aura 31 ans et sera encore dans le meilleur âge pour jouer au hockey. C’est formidable de le voir revenir à ses racines. »

Avec l’équipe nationale suisse, Tim Berni a participé à sa première Coupe du monde en mai dernier, jouant dans les dix rencontres sur le chemin de la médaille d'argent.

Cette annonce intervient pour Genève le même jour que celle du départ d'Eric Schneller pour Zoug.