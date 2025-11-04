Zoug chipe un jeune prometteur à Genève

Eric Schneller va quitter Genève à la fin de la saison.
Photo: Pius Koller
À seulement 20 ans, Eric Schneller quitte Genève-Servette pour s’engager avec le EV Zoug. Le club de Suisse centrale a annoncé avoir fait signer au défenseur un contrat de deux ans, valable jusqu’à la fin de la saison 2027/28.
Ancien junior des GCK Lions, Eric Schneller avait tenté l’aventure suédoise en 2021 en rejoignant Rögle BK, où il a passé trois saisons avant de revenir en Suisse l’été dernier pour porter le maillot genevois.
En quinze matches cette saison, le prometteur défenseur compte un but et deux assists.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation