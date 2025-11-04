Zoug chipe un jeune prometteur à Genève

Publié: il y a 10 minutes

Promesse du hockey suisse, Eric Schneller change de cap: après une saison à Genève-Servette, le jeune défenseur de 20 ans s’est engagé pour deux ans avec le EV Zoug.

Eric Schneller va quitter Genève à la fin de la saison. Photo: Pius Koller

Blick Sport

À seulement 20 ans, Eric Schneller quitte Genève-Servette pour s’engager avec le EV Zoug. Le club de Suisse centrale a annoncé avoir fait signer au défenseur un contrat de deux ans, valable jusqu’à la fin de la saison 2027/28.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ancien junior des GCK Lions, Eric Schneller avait tenté l’aventure suédoise en 2021 en rejoignant Rögle BK, où il a passé trois saisons avant de revenir en Suisse l’été dernier pour porter le maillot genevois.

En quinze matches cette saison, le prometteur défenseur compte un but et deux assists.



