Connor Hughes fait son retour au Lausanne HC

Connor Hughes va à nouveau porter le maillot de Lausanne. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

L'aventure nord-américaine de Connor Hughes prend fin. Elle n'aura duré qu'une saison. 11 mois après avoir annoncé qu'il partait au Canada, le portier canado-suisse fait son retour en Suisse. À Lausanne, club qu'il avait quitté l'été dernier.

L'organisation vaudoise a annoncé ce mardi que Connor Hughes défendra à nouveau la cage des Lions dès la saison prochaine, et ce jusqu'à la fin de l'exercice 2029/30. Après avoir joué entre autres avec les Ticino Rockets, Ambri, Langenthal et Fribourg, le gardien de 28 ans avait rejoint la Vaudoise aréna en 2023. Il avait réalisé une incroyable première saison, avec pour la ponctuer de grands play-off (1,91 but encaissé par match et 93,3% d'arrêts en moyenne). Lausanne s'était toutefois incliné lors du septième match de la finale face à Zurich.

À Laval, le club ferme du Canadien de Montréal en AHL, les choses se sont un poil moins bien passées pour Connor Hughes. En 29 matches, il a encaissé 2,58 buts par rencontre et terminé la saison avec 90,5% d'arrêts. Finalement, il n'a jamais eu sa chance en NHL.

Tandis qu'il était en Amérique du Nord, le jeune Kevin Pasche a parfaitement assuré le rôle de gardien No 1 à Lausanne. Le portier a décroché 9 blanchissages durant la saison régulière et a également atteint la finale avec le LHC. Autant dire que, devant sa cage, Lausanne aura un problème de luxe qu'il devra gérer. «C’est une nécessité pour nous d’avoir un duo de gardiens suisses de calibre national en raison de la longueur et de l’intensité du calendrier, explique John Fust, le directeur sportif. C’est un avantage de pouvoir compter sur deux portiers talentueux qui ont prouvé leur constance et leur performance à haut niveau.» À voir si cela ne va pas créer des frustrations.