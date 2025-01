«C'est difficile de rester confiant quand on laisse tomber son équipe»

Tout au long de la saison, Connor Hughes va vous faire vivre sa vie en Amérique du Nord, dans l'organisation de Montréal. L'ancien gardien de Fribourg et Lausanne patine après son rêve de jouer en NHL. Mais ces dernières semaines ont été plus compliquées.

Connor Hughes

Cette saison, Connor Hughes a accepté de devenir chroniqueur pour Blick. L'ancien gardien de Fribourg et Lausanne a signé un contrat d'un an avec Montréal, club de NHL, en sachant qu'il allait devoir passer par l'antichambre de la prestigieuse ligue. En AHL, du côté de Laval en banlieue de Montréal, il continue de patiner après son rêve. Voici sa troisième chronique écrite par ses soins en anglais et traduite.

Depuis septembre dernier, j'ai encerclé les vendredi 10 et samedi 11 janvier dans mon calendrier. Je me souvenais de ces dates non pas à cause de l'équipe que nous allions jouer, mais à cause de l'endroit où nous allions évoluer et du voyage que nous allions faire.

Le week-end dernier, nous avons joué deux matches consécutifs à Cleveland, en Ohio, à environ 10 heures de bus de Laval. C'est le plus long voyage en autobus que j'aie jamais fait pour me rendre à un match de hockey. Heureusement, grâce à une excellente planification, nous sommes partis le matin du 8 pour nous assurer de pouvoir nous entraîner sérieusement avant la fin de semaine. J'ai appris tout au long de la saison que ces voyages sont beaucoup plus agréables si je m'occupe, plutôt que de regarder des séries télévisées dans ma chambre d'hôtel. Ce soir-là, lorsque nous sommes arrivés à Cleveland, quelques-uns de mes coéquipiers et moi-même sommes allés faire une partie de golf virtuel dans un simulateur de golf local. Heureusement, je suis un bon joueur de hockey, car je ne ferais pas l'affaire sur le circuit de la PGA.

Le début de ma saison s'est déroulé presque exactement comme je le souhaitais. Nous étions premiers de notre division et j'avais beaucoup de succès personnels sur la glace. On ne peut pas en dire autant de la dernière partie de l'année 2024. Pendant la dernière partie du mois de novembre et presque tout le mois de décembre, je ne me sentais pas moi-même. J'ai perdu confiance en moi et cela s'est vu sur la glace. Je me mettais beaucoup de pression, sachant que je n'avais que très peu de temps pour prouver que je pouvais jouer ici. C'est la première fois que j'ai eu autant de mal depuis janvier 2023, lorsque nous avons perdu notre place dans le top 6 avec Fribourg. Il est facile de se sentir confiant quand on joue bien, mais rester confiant quand on laisse constamment tomber son équipe? C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Je crois que la confiance est l'un de ces traits qui peuvent rendre un gardien techniquement mauvais bon et un gardien techniquement très bon mauvais.

J'ai repensé aux difficultés que j'ai rencontrées en 2023 et je me suis demandé comment j'avais pu m'en sortir. Et qu'est-ce qui m'a permis de réussir dans le passé? Tout ce que j'ai fait, c'est contrôler ce que je peux contrôler. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon attitude, mon éthique de travail et mes habitudes. Je ne peux pas contrôler ce que les entraîneurs pensent de moi, ni qui sera appelé demain, ni même si nous allons gagner le prochain match. Mais je peux arriver sur la patinoire avec une bonne attitude, un sourire sur le visage et des habitudes d'entraînement qui me permettent de réussir. Cela semble facile, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille encore et que j'essaie de maîtriser aujourd'hui.

Même si le match que j'ai commencé à Cleveland s'est soldé par une défaite 2-1 en prolongation, je me suis senti bien dans mon jeu et c'est un pas dans la bonne direction. Après le match, nous avons roulé toute la nuit jusqu'à Laval, et avec environ une heure de sommeil, nous avons eu droit à un magnifique lever de soleil vers 7h15.

Bien que la saison régulière se termine dans en NHL, nous ne sommes même pas à la moitié de notre saison en AHL et il reste encore beaucoup de hockey pour prouver que je peux jouer au plus haut niveau mondial, ce qui, soit dit en passant, est toujours mon objectif pour l'année prochaine.