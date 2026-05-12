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Un carton d'audience
La Télé bat son record historique grâce à Fribourg Gottéron

Le sacre de Fribourg Gottéron a permis à La Télé de battre son record historique d'audience le 30 avril dernier. Plus de 200'000 téléspectateurs ont suivi le dernier match des play-off et la victoire des Dragons.
Publié: 12:45 heures
|
Dernière mise à jour: 12:48 heures
La Télé a également eu droit à son trophée: son record historique d'audience!
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Audience historique pour La Télé Vaud-Fribourg! La chaîne, née en 2009, a enregistré la meilleure audience de son histoire le 30 avril dernier grâce au sacre de Fribourg Gottéron en finale de National League.

195’000 téléspectatrices et téléspectateurs ont en effet suivi ce match VII sur l’antenne de La Télé et plus de 50’000 personnes ont suivi le direct du match en digital sur latele.ch et frapp.ch, a communiqué la chaîne valdo-fribourgeoise.

«À 23h ce jour-là, la chaîne atteignait une part de marché de 21,3% en Suisse romande. Sur
sa zone de couverture Vaud-Fribourg, cette part de marché montait à 27,5%, soit plus d’une
personne sur quatre devant sa télévision», est-il encore précisé.

Photo: keystone-sda.ch

Le samedi 2 mai, jour de la parade de la coupe retransmise en direct, la chaîne a enregistré une audience de 116’000 personnes, en plus des plusieurs dizaines de milliers de supporters présents autour de la BCF Arena.

«Cette dynamique s’est confirmée tout au long du mois d’avril, marqué par une forte actualité
régionale et sportive», assure en outre la direction de la chaîne. Les retransmissions des finales de National League et des 20KM de Lausanne ont permis à La Télé d’atteindre une audience moyenne de 85’000 téléspectateurs par jour.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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