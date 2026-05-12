La Télé bat son record historique grâce à Fribourg Gottéron

Le sacre de Fribourg Gottéron a permis à La Télé de battre son record historique d'audience le 30 avril dernier. Plus de 200'000 téléspectateurs ont suivi le dernier match des play-off et la victoire des Dragons.

Blick Sport

Audience historique pour La Télé Vaud-Fribourg! La chaîne, née en 2009, a enregistré la meilleure audience de son histoire le 30 avril dernier grâce au sacre de Fribourg Gottéron en finale de National League.

195’000 téléspectatrices et téléspectateurs ont en effet suivi ce match VII sur l’antenne de La Télé et plus de 50’000 personnes ont suivi le direct du match en digital sur latele.ch et frapp.ch, a communiqué la chaîne valdo-fribourgeoise.

«À 23h ce jour-là, la chaîne atteignait une part de marché de 21,3% en Suisse romande. Sur

sa zone de couverture Vaud-Fribourg, cette part de marché montait à 27,5%, soit plus d’une

personne sur quatre devant sa télévision», est-il encore précisé.

Le samedi 2 mai, jour de la parade de la coupe retransmise en direct, la chaîne a enregistré une audience de 116’000 personnes, en plus des plusieurs dizaines de milliers de supporters présents autour de la BCF Arena.

«Cette dynamique s’est confirmée tout au long du mois d’avril, marqué par une forte actualité

régionale et sportive», assure en outre la direction de la chaîne. Les retransmissions des finales de National League et des 20KM de Lausanne ont permis à La Télé d’atteindre une audience moyenne de 85’000 téléspectateurs par jour.