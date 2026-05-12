La Télé bat son record historique grâce à Fribourg Gottéron

Audience historique pour La Télé Vaud-Fribourg! La chaîne, née en 2009, a enregistré la meilleure audience de son histoire le 30 avril dernier grâce au sacre de Fribourg Gottéron en finale de National League.
195’000 téléspectatrices et téléspectateurs ont en effet suivi ce match VII sur l’antenne de La Télé et plus de 50’000 personnes ont suivi le direct du match en digital sur latele.ch et frapp.ch, a communiqué la chaîne valdo-fribourgeoise.
«À 23h ce jour-là, la chaîne atteignait une part de marché de 21,3% en Suisse romande. Sur
sa zone de couverture Vaud-Fribourg, cette part de marché montait à 27,5%, soit plus d’une
personne sur quatre devant sa télévision», est-il encore précisé.
Le samedi 2 mai, jour de la parade de la coupe retransmise en direct, la chaîne a enregistré une audience de 116’000 personnes, en plus des plusieurs dizaines de milliers de supporters présents autour de la BCF Arena.
«Cette dynamique s’est confirmée tout au long du mois d’avril, marqué par une forte actualité
régionale et sportive», assure en outre la direction de la chaîne. Les retransmissions des finales de National League et des 20KM de Lausanne ont permis à La Télé d’atteindre une audience moyenne de 85’000 téléspectateurs par jour.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42