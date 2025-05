Un apport important Se rend-on vraiment compte du joueur qu'est devenu Kevin Fiala?

À force, on pourrait être tenté de ne pas faire attention. Mais Kevin Fiala est un joueur hors normes. D'un point de vue statistique, le Saint-Gallois est devenu l'un des joueurs les plus complets de NHL. On plonge dans les données en sa compagnie.