Alexander Yakovenko est de retour au HC Bienne

Alexander Yakovenko va faire son retour dans le Seeland. Le défenseur russe a signé un contrat jusqu'en 2031 avec le HC Bienne.

Blick Sport

L'air seelandais manquait-il à Alexander Yakovenko? Un an après avoir quitté Bienne et les bords de son lac, le défenseur russe est déjà de retour. Le club a annoncé ce samedi l'avoir mis sous contrat pour cinq ans, soit jusqu'au terme de la saison 2030/31.

Après une première pige de trois matches lors de la saison 2019/20, Alexander Yakovenko était venu s'installer durablement à la Tissot Arena, entre 2021 et 2025. Avec le HC Bienne, il avait notamment atteint l'acte VII de la finale face à Genève, en 2023.

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Durant toutes ces années, il avait inscrit 115 points pour un total de 213 matches avec le club seelandais. L'été dernier, Alexander Yakovenko avait pris la direction de la capitale, signant un contrat avec le CP Berne. Chez les Ours, il a disputé 30 rencontres la saison dernière, pour 12 points (3 buts, 9 assists).

Bientôt suisse?

Dans son communiqué, le HC Bienne précise que «un autre élément important cette collaboration à long terme réside dans la perspective qu'Alexander Yakovenko remplira vraisemblablement, d'ici environ deux ans, les conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité suisse». En d'autres termes, il ne compterait alors plus comme un étranger en National League.

«Lors de son premier passage à Bienne, Alexander nous a laissé une excellente impression, aussi bien sur le plan sportif qu'humain, explique Martin Steinegger, directeur sportif du club, dans le communiqué. Nous connaissons parfaitement ses qualités et nous sommes très heureux de le voir revenir au HC Bienne pour les prochaines années.»