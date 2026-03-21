Pour le premier acte de la série Genève - Lausanne, les deux entraîneurs ont réservé quelques surprises. Le GSHC compte sur un retour de choix, tandis que le LHC se passe d'un élément clé.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ville Peltonen et Geoff Ward ont surpris au moment de préparer les compositions du premier match de la série 100% lémanique des play-off. Ainsi le coach finlandais de Genève-Servette peut compter sur le retour de Tim Bozon, blessé en fin de saison. L'ailier français était incertain, lui qui s'est encore entraîné avec un maillot distinctif mercredi.

L'ancien joueur du LHC intègre directement l'alignement et évoluera sur la troisème ligne avec Marc-Antoine Pouliot et Lucas Hischier. C'est le jeune Simas Ignatavicius qui fait les frais de cette rocade, puisqu'il est le treizième attaquant pour ce premier acte. Le reste de l'alignement grenat n'a rien d'inattendu avec, évidemment, Stéphane Charlin devant le filet.

Kevin Pasche titulaire

C'est du côté de Lausanne que la grosse surprise a eu lieu. Geoff Ward a décidé d'entamer cette série avec un seul défenseur étranger, Erik Brännström, et sans Sami Niku. Le Finlandais est surnuméraire pour ce premier match de la série. La saison dernière, le technicien de la Vaudoise aréna avait déjà fait le «coup» contre Langnau en quarts de finale avec un alignement totalement inhabituel.

Devant le filet, le staff vaudois a décidé de faire confiance à Kevin Pasche. Le jeune portier a été préféré à Connor Hughes. Les deux gardiens se sont partagés les cages tout au long de la saison pusiqu'ils ont été titularisés 25 et 27 fois. La saison dernière, Kevin Pasche avait été excellent devant son but pour permettre au LHC d'atteindre une seconde finale consécutive. Connor Hughes en avait fait de même voici deux ans.