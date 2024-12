Jerry Turkulainen (à g.) brille depuis le début de saison avec le HC Ajoie et va représenter la Finlande ce week-end à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

À seulement 26 ans, Jerry Turkulainen est devenu l'un des fers de lance du HC Ajoie en National League pour sa première saison seulement. Recruté cet été, le Finlandais n'a pas tardé à trouver ses marques en Suisse, même si ses débuts ont été un peu hésitants. Avec son style basé sur la vitesse et son flair offensif, il est aujourd'hui le meilleur compteur d'Ajoie, un rôle clé dans une équipe qui lutte pour se maintenir parmi l'élite.

Sélectionné par l'équipe nationale finlandaise pour participer à l'Euro Hockey Trophy, Jerry Turkulainen franchit un nouveau palier. Pour lui, cette convocation est une reconnaissance de son travail et de ses performances en Suisse. Avant de rejoindre le tournoi international à Fribourg, il nous parle de son adaptation, de la vie à Porrentruy et de ses objectifs pour l'avenir.

Jerry, tu es le meilleur compteur du HC Ajoie. Comment se passe ton adaptation depuis votre arrivée en Suisse?

Ça se passe très bien. J'aime beaucoup le style de hockey suisse et les gens ici sont vraiment accueillants. La Suisse est un pays magnifique. Les premiers dix matches ont été un peu compliqués pour moi, il m'a fallu du temps pour m'adapter au style de jeu et à la taille des patinoires, qui sont un peu plus grandes. Mais maintenant, tout va bien. On a fait de bons matches, même si, comme hier (ndlr: dimanche contre Fribourg), il y a encore des jours où on doit faire mieux.

La taille des patinoires, plus grande qu'en Finlande, est un avantage pour toi avec ta vitesse?

Oui, mais au début, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, j'apprécie davantage. Il y a plus d'espace, ce qui me permet d'exploiter ma vitesse. C'est aussi plus facile de contourner les duels en un contre un. Ça me convient bien.

Comment s'est passée ton adaptation à Porrentruy? C'est une petite ville, assez différente de ce que tu as connu?

C'est vrai que c'est petit, mais on trouve tout ce dont on a besoin ici. Les fans sont incroyables, ils sont très bruyants et toujours présents à la patinoire. C'est vraiment plaisant. Après, je viens à la patinoire, je fais mon travail, et je rentre à l'appartement. Quand on veut voir de plus grandes villes, il suffit de faire une heure ou deux de route. Je trouve que c'est un bon équilibre.

Avant de signer à Ajoie, tu as parlé avec Juha Pekka Hytönen, ton ancien coéquipier qui est coach assistant ici?

Oui, quand j'ai su qu'Ajoie était intéressé, je l'ai appelé. On se connaît bien de Jyväskylä, il était mon capitaine là-bas. On a discuté des bases, de comment les choses fonctionnent ici et de la ville. Ses retours étaient positifs, donc ça m'a aidé à prendre ma décision.

C'est la première fois que tu évolues à l'étranger après de nombreuses années dans le même club. Comment vit-on un tel changement?

Oui, j'ai passé presque neuf ans dans le même endroit en Finlande. Tout était très familier pour moi, que ce soit la ville ou le club. C'était un grand changement, mais je pense que c'était le bon moment pour partir et découvrir un autre style de hockey. Ça m'a fait du bien.

As-tu sous-estimé les défis hors glace liés à un tel déménagement?

Non, je savais que ce serait une petite ville, donc aucune surprise. En fait, je pensais que ce serait encore plus petit, donc c'était une bonne surprise de voir que c'est un peu plus grand que je l'imaginais. Ça aide beaucoup dans l'adaptation.

Tu as été appelé en équipe nationale finlandaise pour l'Euro Hockey Trophy. C'est une grande étape dans ta carrière.

Oui, c'est un honneur. J'ai joué quelques matches avec l'équipe dans ce Euro Hockey Tour par le passé, mais jamais en Championnat du monde. C'est toujours un rêve, mais je prends les choses au jour le jour. Si l'opportunité vient, je ferai tout pour être prêt.

Euro Hockey Tour: Programme du tournoi de Fribourg Jeudi 12 décembre 17h30 Finlande - Tchéquie (à Prague)

19h45 Suède - Suisse Samedi 14 décembre 14h00 Finlande - Suède

18h00 Suisse - Tchéquie Dimanche 15 décembre 11h30 Tchéquie - Suède

Tu penses avoir une chance cette saison?

Ce serait incroyable, mais c'est toujours le coach qui décide de la meilleure équipe. J'ai participé à quelques camps dans le passé, mais ce n'était pas encore mon moment. Pour l'instant, je me concentre sur mes performances en club.

Quels sont tes objectifs pour la suite et après la fin de contrat avec le HCA dans une saison? Penses-tu à un futur en NHL ou ailleurs?

Je prends les choses un an à la fois. Je savais que la National League était une bonne ligue, avec beaucoup de bons joueurs. C'est un challenge que j'apprécie. Pour l'instant, je me concentre sur cette saison et on verra ce que l'avenir me réserve.

Tu le dis toi-même, les débuts ont été compliqués. Le fait d'avoir deux ans de contrat, était-ce un bon moyen de ne pas trop paniquer?

Oui et non. Quand on est en difficulté, on veut toujours trouver une solution rapidement. Heureusement, après un ou deux buts, tout s'est débloqué. Le contrat aide à se sentir plus en confiance, mais on est toujours impatient de bien faire.

Tu as vécu ta première Saint-Martin...

(il éclate de rire) Oh oui! Avec des coéquipiers, on a fait un petit tour en ville. C'était impressionnant de voir autant de monde.

Je te rassure, même pour les Suisses, c'est quelque chose...

J'ai eu du plaisir à découvrir cette tradition.

Les Jurassiens te reconnaissent dans la rue, désormais?

Parfois, oui. Ils me parlent en français, mais je ne parle pas cette langue, alors les échanges sont limités. Je connais juste quelques mots comme «salut». Mais c'est toujours agréable.