Le HC Bienne doit durcir son jeu sans perdre de temps

Trop gentils, les Biennois? Tel était en tout cas leur sentiment premier au sortir de la glace jeudi, après leur défaite face à des Davosiens bien plus efficaces. Les Grisons se sont imposés 4-1 malgré un ratio de tirs de 33-17 pour les Seelandais.

Johnny Kneubuehler et Bienne sont sortis de la glace la tête basse ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La déception était partout sur les visages biennois jeudi soir après la défaite face à Davos (1-4). Ce revers fait suite à celui concédé mardi en ouverture de saison à Zurich (4-3), mais ce calendrier objectivement compliqué n'est pas une excuse, à en croire Johnny Kneubuehler.

«On a perdu, point, et tous les matches vont être difficiles. On doit le prendre pour nous ce match. Et on n'a pas mérité mieux. On n'a pas vu un bon HC Bienne ce soir», analysait à chaud l'attaquant, lequel a dû aller s'asseoir deux fois sur le banc des pénalités face aux Grisons. Sa première punition a d'ailleurs conduit au game-winning-goal, inscrit par Filip Zadina (24e, 1-2).

Bienne devant au nombre de tirs, mais largement battu

Même le nombre de tirs, largement en faveur du HC Bienne (33-17), ne venait pas constituer une circonstance atténuante aux yeux de Johnny Kneubuehler, assez agacé par la prestation de son équipe, lui y compris. «Je n'ai pas vu un grand HC Bienne, je le redis. Peut-être qu'on a eu des chances de marquer, mais dans la mentalité, dans la réaction, ce n'était pas suffisant. On doit faire bien plus». Bienne, dominé en power-play et dans l'efficacité, mais aussi dans l'agressivité à l'image de cette bagarre perdue par Miro Zyrd face à Brendan Lemieux en fin de deuxième tiers, a du boulot pour remonter la pente, c'est sûr.

Une réaction dès samedi à Saint-Léonard?

Les joueurs se sont-ils déjà dit les choses dans le vestiaire? «Là, on n'a pas trop envie de parler, mais c'est sûr qu'il va falloir tirer un petit bilan quand même et réagir après ces deux matches perdus.» Dès samedi à Fribourg? «J'espère qu'on fasse mieux que ce soir en tout cas», grince le numéro 22 biennois.

«On doit être plus durs, dans tout»

Léo Braillard, qui vient de fêter ses 20 ans et rentre des ligues juniors nord-américaines, était lui aussi déçu après cette défaite et réclamait plus de dureté dans le jeu. «Il faut qu'on reste soudés et qu'on réagisse. La clé, c'est de travailler encore plus que ce qu'on a fait les deux premiers matches. On doit être plus durs, dans tout.» Le message est passé devant les micros et nul doute qu'il le sera aussi dans le vestiaire.