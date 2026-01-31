Genève subit un sérieux coup d'arrêt en perdant à Lugano

Les Grenat ont vécu une semaine compliquée avant la pause olympique. Ils se sont inclinés 5-1 à Lugano ce samedi après avoir déjà été récemment battus par Ambri et Fribourg.

Match à enjeu du côté de la Corner Arena entre deux des meilleures équipes de ces derniers mois. Entre deux formations luttant pour une place dans le Top 4 (voire un peu mieux), il ne fallait pas se louper. Surtout après la victoire de Fribourg Gottéron vendredi soir contre Kloten. Avec respectivement 10 et 11 points de retard sur les Dragons, Tessinois et Genevois abattaient leur dernière carte pour tenter de remonter à la deuxième place.

Et ce n'est pas un hasard si les deux formations ont commencé la rencontre de manière prudente. Il a fallu attendre la 9e pour assister à une première action dangereuse. C'est le sniper local Dario Simion qui a alerté Stéphane Charlin. Après la prestation ratée de Robert Mayer jeudi dans le derby contre Fribourg, l'international a retrouvé sa place de titulaire.

La bourde de Stéphane Charlin

Jesse Pululjärvi, seul face à Joren van Pottelberghe, Jesse Pululjärvi s'est emmêlé les pinceaux et n'a finalement pas pu se créer d'action dangereuse. À la 17e, Vincent Praplan a bien cru avoir ouvert la marque, mais le gardien de Lugano s'est montré très solide. Et c'est sur un coup de théâtre que s'est terminé ce premier tiers-temps.

Sur un puck en profondeur, Stéphane Charlin a totalement raté sa relance pour mettre le puck directement sur la palette de Mirco Müller. Face à une cage désertée, le défenseur n'a pas eu de peine à ouvrir la marque (19e, 1-0). Déjà pénalisé par son gardien jeudi, Genève s'est une nouvelle fois mis dans une position inconfortable tôt dans le match.

Stéphane Charlin se rachète

La seconde période aurait pu commencer par un break luganais. Sur un contre rapide, Dario Simion et Calvin Thürkauf se sont présentés à 2 contre 1. Mais Simon Le Coultre a effectué un jeu défensif parfait pour couper le centre. À la mi-match, Genève-Servette a pu revenir au score par Simas Ignatavicius (30e, 1-1). Seul au centre, le Lituanien à licence suisse a logé le puck sous la barre transversale.

Malheureux en début de match, Stéphane Charlin a permis à Genève de rester au contact à deux occasions. Il a tout d'abord réalisé un miracle du bras droit sur un essai d'Einar Emanuelsson (34e). Totalement pris à contre-pied, le gardien s'est lancé sur sa droite et a réalisé un arrêt incroyable. Deux minutes plus tard, c'est face à Jiri Sekac qu'il s'est interposé, là aussi grâce à un déplacement latéral très rapide. Lugano aurait sans doute mérité de retourner aux vestiaires avec une longueur d'avance s'il ne s'était pas heurté à un grand Stéphane Charlin.

Troisième défaite de rang

Lors de l'ultime période, Genève-Servette a flirté avec le 1-2 lors d'une période de supériorité. Par deux fois, Jesse Pululjärvi a manqué une immense occasion. Lors de la seconde tentative, c'est le défenseur Jesper Peltonen qui a sauvé sur la ligne. Muet depuis neuf matches, le Finlandais n'est décidément pas en réussite ces temps.

Peu après, Jiri Sekac s'est posé nettement moins de questions. Sur un power-play, l'attaquant tchèque a décoché un plomb en pleine lucarne après un tir surpuissant (43e, 2-1). Les Luganais ont vu le 3-1 de Zach Sanford être justement annulé pour un hors-jeu. Mais Dario Simion a mis fin au suspense à la 50e minute sur un contre (3-1) puis à la 57e en power-play (4-1). Mirco Müller a encore allumé la cage vide (60e, 5-1).

Cette rencontre à Lugano vient clore une semaine ratée pour les Grenat. Déjà battus par Ambri et Fribourg, ils terminent ainsi la semaine avec un seul point au compteur. Au classement, ils laissent Lugano prendre le large avec désormais quatre points d'avance à six matches de la fin de saison. Ils ne comptent d'ailleurs qu'une longueur d'avance sur Lausanne, sixième. Les deux formations lémaniques pourraient bien être à la lutte jusqu'en toute fin de saison.