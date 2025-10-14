DE
FR

Trois ans de plus
Josh Jooris prolonge l'aventure avec Genève-Servette

Selon nos informations, Genève-Servette a prolongé le contrat de Josh Jooris pour trois saisons supplémentaires. L'attaquant canado-suisse est arrivé en 2021 aux Vernets et y a remporté un titre national et une Coupe d'Europe.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Depuis le début de saison, Josh Jooris est l'une des joueurs à licence suisse les plus réguliers de Genève-Servette.
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Josh Jooris est l'un des rares joueurs en fin de contrat du côté des Vernets avec les arrières Eric Schneller et Giancarlo Chanton et les attaquants Markus Granlund et Marc-Antoine Pouliot. À 35 ans, le No 19 de Genève-Servette n'est pas prêt à raccrocher les patins. Loin d'en faut d'ailleurs.

En effet, Josh Jooris a prolongé son contrat avec le Genève-Servette. Selon nos informations, il a paraphé une entente pour trois saisons supplémentaires avec les Aigles qu'il a rejoints en 2021 déjà. Depuis son arrivée au bout du Léman en provenance du Lausanne HC, le natif de Burlington a remporté deux titres: un championnat de Suisse et une Champions Hockey League.

L’un des joueurs suisses les plus réguliers

Depuis le début de saison, Josh Jooris est l'une des joueurs à licence suisse les plus réguliers de Genève-Servette. Avec déjà sept points à son compteur (2 buts, 5 assists), il est même le meilleur Aigle à ne pas compter parmi les éléments importés.

Âgé de 35 ans, Josh Jooris va donc se rapprocher de la quarantaine au moment de la fin de son contrat. Attaquant robuste et intelligent, il ne mise pas tout sur son jeu physique pour avoir du succès dans la Ligue. De quoi imaginer que la durée du contrat ne devrait pas être un souci quant à sa production lors des années à venir.

Dimanche, lors du derby remporté face à Lausanne, il avait inscrit un but lors de la deuxième période et a pesé sur le LHC par son impact en zone offensive et défensive.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
14
27
38
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zoug
EV Zoug
14
-1
23
7
ZSC Lions
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Bienne
EHC Bienne
13
4
19
9
SCL Tigers
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Berne
SC Berne
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-23
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
