Gerd Zenhäusern (gauche) laisse la question des finances à John Gobbi (droite). Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans les travées de la BCF Arena, il y avait deux clans après l'élimination de Fribourg face à Växjö. Ceux qui, à l'image de Pat Emond ou Julien Sprunger, concédaient – sans non plus s'en réjouir – que l'élimination de la Champions Hockey League pouvait être un mal pour un bien du côté des Dragons. Un déplacement en moins en Europe et deux rencontres en moins en décembre pour une compétition qui peut être énergivore. Et il y avait le clan de Gerd Zenhäusern, le directeur sportif des Dragons. Lui ne voulait pas entendre parler de cela directement après le match nul face aux Suédois, synonyme de fin d'aventure européenne pour Gottéron.

Gerd, Fribourg est éliminé de la Champions Hockey League. Quel bilan tires-tu de cette compétition?

On avait l'objectif de se qualifier pour les play-off et on y est parvenus. Mais si on regarde les deux matches contre une très bonne équipe, on voit qu'on avait malgré tout une chance de passer. C'est un peu le reflet de notre saison: on prend l'avantage, on vit des bons moments, mais au final, on n'arrive pas à conclure. C'est dommage, car il y avait vraiment quelque chose à faire ce soir.

À quel point est-ce grave pour Fribourg d'être éliminé en huitième de finale de la Champions Hockey League?

Bon, grave… On avait trois compétitions cette année et notre objectif était d'aller le plus loin possible dans chacune d'elles. Malheureusement, pour la Champions League, c'est fini. On est des compétiteurs, on n'aime pas être éliminés. Maintenant, il faut tourner la page, analyser, et se concentrer sur la suite.

Est-ce que tu vois cette élimination comme un mal pour un bien, avec deux matches de moins en décembre pour reposer les organismes?

Non, pas du tout. Tout le monde voulait se qualifier pour les quarts. Pour moi, c'est juste un mal. Juste après le match, on est forcément déçus. Tout le monde veut jouer pour gagner et aller le plus loin possible. Je ne partage pas cette analyse-là.

Et au niveau financier? On sait que la Champions Hockey League est une compétition qui peut faire perdre de l'argent aux clubs.

Je suis directeur sportif, pas CEO, donc je ne peux pas me prononcer sur les finances. Mon rôle, c'est de me concentrer sur le sport, pas sur ces aspects-là.

C'est la troisième fois d'affilée que Fribourg participe à la Champions Hockey League et est éliminé au stade des huitièmes de finale. Comment expliques-tu cette difficulté à passer ce cap?

Chaque année est différente, tout comme les adversaires. Cette fois, on affrontait une très bonne équipe, structurée et technique, mais on avait une réelle opportunité de passer. C'est peut-être une coïncidence qu'on reste bloqués à ce stade, comme ça a été le cas aussi pour les quarts de finale en play-off du championnat durant longtemps. Il faut casser cette dynamique, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait cette année.