L'aventure européenne de Fribourg s'achève en huitièmes de finale

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour une fois, le public de la BCF Arena ne s'est pas senti trop serré lorsque les joueurs ont débarqué sur la glace. Il faut dire que pour le huitième de finale retour de la Champions Hockey League, l'antre de Fribourg n'avait – contrairement au championnat – pas fait salle comble. Bien sûr, il est aussi possible de voir les gradins à moitié pleins et se dire que 5043 spectateurs pour un match dans cette compétition est plus qu'honorable – surtout quand on sait que l'aller en Suède n'avait rameuté que 2463 personnes (chiffre officiel).

Cette rencontre de mardi passé, justement, avait permis à Växjö de prendre une petite marge sur les Dragons (0-1). S'il voulait passer en quarts, Gottéron était dans l'obligation de mener d'au moins un but au terme des 60 minutes du temps réglementaire. Et il s'est rapidement donné le droit d'y croire.

En retard après deux périodes

Car d'emblée, il a attaqué dans cette deuxième confrontation. C'est lui qui s'est procuré les plus belles occasions en début de match et il a logiquement été récompensé. Sur un tir de Raphael Diaz, Sandro Schmid a été le plus prompt et a poussé le puck au fond des filets. Après à peine quatre minutes de jeu, les Dragons avaient déjà recollé au score. Sauf que la joie a été de courte durée puisque, toujours dans ce premier acte, Växjö a égalisé. En power-play et grâce à une magnifique déviation de Manuel Ågren, les Suédois étaient à nouveau virtuellement qualifiés (12e). Juste avant la première sirène, Lucas Wallmark – bel et bien sur la glace après sa frayeur à Davos samedi – a manqué le cadre sur une belle opportunité (20e).

Pire pour les Fribourgeois: ils ont vu les visiteurs prendre les devants dans le deuxième tiers. Derrière la cage, Ludvig Nilsson a trouvé Filip Eriksson dans le slot. Le jeune joueur de 20 ans a tranquillement récupéré la rondelle, non attaqué par la défense fribourgeoise, et a pu la loger hors de portée de Reto Berra (1-2, 26e).

Loin de se montrer abattu, Gottéron a tenté tant bien que mal d'égaliser dans cette partie. Sauf qu'un doux mélange de malchance (poteau de Bertschy à la 35e) et de maladresse (Borgman seul ne trouve pas le cadre à la 38e) ont vu les Dragons être toujours menés après deux périodes d'un but sur la rencontre, de deux sur l'ensemble de ce huitième de finale.

Deux buts en power-play

Fribourg a poussé dans le troisième tiers pour marquer, sans non plus réussir à se créer d'énormes occasions à l'entame de celui-ci. Il a fallu attendre une pénalité de Växjö pour que les Dragons arrivent enfin à tromper Emil Larmi une seconde fois (De La Rose, 49e). Mieux pour eux: comme en Champions Hockey League, un but en power-play n'annule pas la pénalité, ils ont pu inscrire un deuxième but en l'espace de quelques secondes. Marcus Sörensen, d'un tir puissant, faisait chavirer la BCF Arena (51e).

Alors que les spectateurs étaient prêts à vivre une prolongation, Växjö a vite éteint l'engouement. 41 secondes après le 3-2 fribourgeois, Félix Robert a de nouveau virtuellement qualifié son équipe pour les quarts. Malgré les incursions offensives fribourgeoises et une nouvelle pénalité suédoise (55e), le tableau d'affichage n'a pas bougé.

Un score de 3-3 qui sonne donc la fin de l'aventure européenne de Gottéron cette année. Pour la troisième fois de suite après les saisons 2021/22 et 2022/23, les Dragons s'arrêtent en huitièmes de finale.