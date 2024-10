Grâce à sa victoire à Bienne, Fribourg quitte la 13e place

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet

Au lendemain du départ inattendu de Chris DiDomenico, échangé par le désormais ex-Léventin Jakob Lilja, Fribourg retrouvait la National League. Avec son nouveau Suédois dans ses rangs, qui remplaçait poste pour poste le Canadien, aux côtés de Jan Dorthe et Jacob De La Rose. L'adaptation, elle, a été rude d'emblée. Sur l'un de ses premiers shifts, le néo-Dragon a été spectateur de l'ouverture du score biennoise.

On jouait alors la 4e minute de jeu à la Tissot Arena. Bien placé, Nicolas Müller a trouvé la jambe de Reto Berra. Mais sur le rebond, Jere Sallinen a récupéré la rondelle, est passé à côté du portier et a glissé le puck au fond. Sans parler de hold-up, c'est pourtant Fribourg qui, jusque-là, dominait et s'était procuré les meilleures occasions.

Un premier tiers plaisant

Et ça n'allait pas en rester là. Gottéron a continué sa domination dans la zone seelandaise. Julien Sprunger aurait pu égaliser quelques secondes plus tard mais Harri Säteri, qui a parfois fait le malheur des Fribourgeois, s'est parfaitement étendu. Heureusement pour lui et Gottéron, le capitaine a trouvé l'ouverture après avoir fait le tour de la cage, pour remettre les compteurs à zéro (13e).

Dans ce premier tiers, les deux équipes se sont encore procurés de belles opportunités mais les deux gardiens veillaient au grain, réalisant grandes parades sur grandes parades. Le deuxième tiers, par contre, a été plus compliqué pour les Seelandais et les Dragons. Malgré deux périodes de supériorité numérique coup sur coup, Bienne ne s'est que rarement montré dangereux. Hormis un beau sauvetage de Raphael Diaz sur sa ligne, après que Reto Berra a reçu le puck sur le casque (27e).

Contrairement à ses adversaires, Gottéron n'a pas galvaudé son power-play dans le tiers médian. À 5 contre 4 et grâce à une sublime passe de Lucas Wallmark, Marcus Sörensen a donné l'avantage à ses couleurs (33e). Un peu plus de trois minutes plus tard, c'est Christoph Bertschy qui a donné de l'air à son équipe, après un superbe solo.

Dave Sutter sauve sur la ligne

Avec cet avantage de deux buts, les protégés de Pat Emond pouvaient aborder la dernière période avec une certaine sérénité. Mais Bienne n'était pas troisième de National League avant la rencontre pour rien. Les Seelandais ont tenté tant bien que mal de revenir au score mais Reto Berra ne laissait rien passer. Et quand le portier des Dragons était enfin battu, Dave Sutter était là pour le sauver sur sa ligne (48e). Dans la cage vide et depuis son camp, Benoît Jecker a scellé le score (59e).

Avec cette victoire après deux défaites de rang, Fribourg retrouve un peu des couleurs. Mais il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers à la BCF Arena. Gottéron va croiser le fer avec Kloten dans moins de 48 heures. Mais les Fribourgeois quittent au moins momentanément la 13e place au classement, avec un point d'avance sur Genève mais trois matches en plus. Du côté de Bienne et malgré cette défaite, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vendredi, les Seelandais accueilleront à la Tissot Arena Ambri et un certain… Chris DiDomenico.