Luis Janett quitte Bienne pour l'Allemagne

Son avenir étant bouché depuis l'arrivée de Viktor Östlund, Luis Janett a décidé de quitter le HC Bienne. Il gagnera désormais sa vie en Allemagne.

ATS Agence télégraphique suisse

Le gardien suisse Luis Janett n'évoluera plus au HC Bienne la saison prochaine. Il a signé un contrat d'une saison avec les Ice Tigers de Nuremberg en DEL, la première division allemande.

Le portier de 25 ans était ces deux dernières saisons la doublure du Finlandais Harri Säteri, champion du monde et champion olympique. Les Seelandais ayant engagé Viktor Östlund (HC La Chaux-de-Fonds) comme nouveau gardien remplaçant, son avenir était bouché à Bienne.