Luis Janett quitte Bienne pour l'Allemagne

ATS Agence télégraphique suisse
Le gardien suisse Luis Janett n'évoluera plus au HC Bienne la saison prochaine. Il a signé un contrat d'une saison avec les Ice Tigers de Nuremberg en DEL, la première division allemande.
Le portier de 25 ans était ces deux dernières saisons la doublure du Finlandais Harri Säteri, champion du monde et champion olympique. Les Seelandais ayant engagé Viktor Östlund (HC La Chaux-de-Fonds) comme nouveau gardien remplaçant, son avenir était bouché à Bienne.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation