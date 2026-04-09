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Son avenir était bouché
Luis Janett quitte Bienne pour l'Allemagne

Son avenir étant bouché depuis l'arrivée de Viktor Östlund, Luis Janett a décidé de quitter le HC Bienne. Il gagnera désormais sa vie en Allemagne.
Publié: il y a 45 minutes
Luis Janett va découvrir un nouveau championnat.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Le gardien suisse Luis Janett n'évoluera plus au HC Bienne la saison prochaine. Il a signé un contrat d'une saison avec les Ice Tigers de Nuremberg en DEL, la première division allemande.

Le portier de 25 ans était ces deux dernières saisons la doublure du Finlandais Harri Säteri, champion du monde et champion olympique. Les Seelandais ayant engagé Viktor Östlund (HC La Chaux-de-Fonds) comme nouveau gardien remplaçant, son avenir était bouché à Bienne.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
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