«Lausanne avait moins besoin de points que nous»

Lars Leuenberger et Fribourg se sont imposés face à Lausanne. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

En surclassant Lausanne, Gottéron a fait passer un message à toutes les autres équipes de National League. Non, le Dragon n'a pas cessé de cracher du feu et il faudra sans doute compter sur lui après la saison régulière. Les Fribourgeois ont mis un terme à la série de huit victoires des Vaudois, qui plus est avec la manière (4-1).

Forcément, dans la zone mixte après la rencontre, il y avait des sourires sur les visages des joueurs de Lars Leuenberger. «Je pense qu'on s'est bien préparé pour ce match, lâche l'entraîneur pour expliquer la bonne performance de son équipe. On connaissait les forces de Lausanne et c'est pour cela que nos adversaires ne se sont pas procurés beaucoup de chances.»

Bien sûr, le coach des Dragons n'est pas naïf. Déjà car en face, le LHC se déplaçait sans deux de ses meilleurs joueurs: Antti Suomela et Théo Rochette. «Et il ne faut pas oublier qu'ils ont moins besoin de points que nous, rappelle Lars Leuenberger. On a toutefois réalisé une prestation très solide et on mérite de gagner ces trois points.» Selon lui, le match de Fribourg n'est pourtant pas une référence au vu de la situation au classement pour Lausanne.

«Ça me fait plaisir de donner des cadeaux pour mon anniversaire»

Un point de vue que ne partage pas forcément son attaquant Killian Mottet. «Je pense en tout cas que c'était un très bon match et que ça fait du bien, sourit celui qui fêtait ses 34 ans ce mercredi soir. C'est un joli cadeau pour mon anniversaire et je suis très content.»

Si les anniversaires sont généralement synonymes de cadeaux reçus, le No 71 a fait l'inverse face à Lausanne. Il en a offert deux durant la soirée. Le premier à Maximilian Streule, parfaitement décalé par l'attaquant, sur le 2-0. Et il aurait même pu être l'auteur de deux assists, si Kevin Nicolet n'avait pas galvaudé le caviar de «Kiki» à la 28e minute. «Ça me fait plaisir aussi de donner des cadeaux, en rigole Killian Mottet. J'en ai reçu beaucoup dans ma carrière. Et finalement, le plus beau d'entre tous, c'était les trois points ce soir.»

Trois unités précieuses qui permettent à Fribourg de revenir à 6 points (et avec un match en moins) de la sixième place occupée par Kloten. Pourtant, ce n'est pas le moment pour Lars Leuenberger et ses joueurs de s'enflammer et de viser trop haut. «Nous voulons surtout nous améliorer en tant qu'équipe et ne pas regarder ce qu'il se passe en haut ou en bas, calme l'entraîneur des Dragons. On verra bien après 52 matches où nous en sommes.» Mais si Gottéron continue à ce rythme-là, nul doute qu'il pourra être très bien placé le 1er mars, soir de la dernière journée de la saison régulière de National League.