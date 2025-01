Très solide, Fribourg s'offre le leader lausannois

Fribourg a fêté une nouvelle victoire, cette fois face au leader. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce match entre deux équipes en forme promettait beaucoup. Tandis que Fribourg avait récolté des points sur ses six derniers matches, le LHC couchait sur une magnifique série de sept victoires de rang. Le leader s'est donc rendu en terres fribourgeoises avec des certitudes, mais sans deux joueurs majeurs de son alignement. Antti Suomela (blessé) et Théo Rochette (malade) n'ont pas fait le voyage à la BCF Arena, même si leurs absences étaient surtout préventives.

Est-ce le remaniement des lignes vaudoises ou l'excellente entame de match des Dragons qui peuvent expliquer le premier tiers vécu ce mercredi soir? En tout cas, les Lausannois ont été inexistants ou presque durant les 20 minutes initiales dans cette rencontre. Directement, ils ont été cueillis à froid par leurs adversaires.

Profitant d'un changement de lignes volant, Yannick Rathgeb a réalisé un sublime coast to coast sur son premier shift. Le défenseur a ensuite parfaitement servi son coéquipier Jakob Lilja, qui a redirigé la rondelle au fond des filets. On jouait depuis 47 secondes à la BCF Arena et Fribourg menait déjà.

Killian Mottet offre des cadeaux pour son anniversaire

Et les Dragons n'ont clairement pas souhaité s'arrêter là. Ils ont continué à mettre la pression sur la cage de Kevin Pasche et ont été récompensés. Le jour de son anniversaire, Killian Mottet a décidé de faire un cadeau en décalant le puck sur Maximilian Streule. Le défenseur a ensuite parfaitement allumé la cage (7e). Malgré ces deux avances, les Fribourgeois n'ont pas relâché la pédale et auraient pu mettre un coup de massue à leur adversaire par l'intermédiaire de Ryan Gunderson (8e) ou Christoph Bertschy (16e). La rondelle n'est toutefois pas rentrée et Lausanne était donc mené de deux longueurs à la première sirène.

Y allait-il avoir une réaction dans les rangs du leader? Oui, puisque 94 secondes après le début de la deuxième période et sur la véritable première occasion du LHC dans cette rencontre, les Lions ont réduit la marque. Un tir de la ligne bleue de Fabian Heldner qui aurait pu être arrêté par Reto Berra a suffi aux visiteurs pour retrouver l'espoir. Tout aurait pu même s'enchaîner très vite si Ahti Oksanen était parvenu à glisser au fond des filets le rebond à la suite du tir de David Sklenicka (27e).

Un troisième tiers serein pour les Dragons

Au lieu de cela, Gottéron a repris sa marche en avant et était proche de reprendre deux longueurs d'avance, lorsque Killian Mottet a de nouveau servi sur un plateau Kevin Nicolet. Le jeune Fribourgeois a cependant manqué sa reprise (28e). Après un moment fort, les Dragons ont toutefois été à nouveau récompensés, Sandro Schmid offrant parfaitement la rondelle à Marcus Sörensen qui, lui, ne ratait pas (32e). La fin de deuxième période a été marquée par un power-play lausannois, qui n'a rien donné.

Toujours mené de deux longueurs à l'entame du dernier tiers, le LHC devait revenir fort pour tenter de renverser la tendance. Sauf que Fribourg s'est montré très solide, ne laissant que peu d'occasions aux Vaudois. Malgré une petite frayeur qui a dû être vérifiée à la vidéo par les arbitres (49e), les Dragons n'ont jamais été inquiétés. Après une grosse action manquée par Julien Sprunger, les Fribourgeois ont définitivement pu se mettre à l'abri. Yannick Rathgeb a profité d'un écran parfait de Kevin Nicolet pour inscrire son troisième but de la saison en National League (55e).

Cette victoire est précieuse pour Fribourg, qui se rapproche du Top 6. Quant aux Lausannois, ils auront rapidement l'occasion d'effacer cette bévue puisque les Lions seront de retour sur la glace ce jeudi, eux qui se rendent sur la glace du HC Bienne.