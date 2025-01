Genève-Servette craque complètement et prend l'eau à Zoug

Grégory Hofmann a participé à la fête de tirs. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Après la défaite de mardi soir à Berne, les Genevois avaient pointé du doigt l'importance du début de match à Zoug. Ils ne pouvaient pas se permettre de se retrouver rapidement menés, une fois encore. Et ils ont tenu parole puisqu'ils ont pris cette rencontre par le bon bout. Après moins de 120 secondes de jeu, Josh Jooris et Dmytro Timashov avaient déjà testé les réflexes de Leonardo Genoni. À la 3e, Alessio Bertaggia a pu tromper le gardien de Zoug sur une échappée bien négocié (0-1). La première période a été équilibrée malgré un temps fort de Zoug récompensé par l'égalisation d'Andreas Wingerli (11e, 1-1).

Mais après bien négocié son entame de match, Genève-Servette a totalement foiré le début de sa deuxième période. Et les joueurs de Suisse centrale en ont parfaitement su en profiter. En trois minutes, ils ont fait le trou par les inévitables Grégory Hofmann et Lino Martschini. Les deux attaquants internationaux ont tour à tour trompé Antti Raanta, préféré à Robert Mayer pour cette rencontre. Le Finlandais, débarqué cette saison, a eu droit à une double dose de plomb de la part de Lino Martschini. Les deux essais du sniper n'ont pas laissé la moindre chance au portier nordique.

Au moment où Vincent Praplan a écopé de quatre minutes de pénalité pour une crosse haute, tout portait à croire que les Aigles allaient concéder une nouvelle défaite. Mais la «boîte» des Vernets a tenu bon. Et c'est en supériorité numérique que les hommes du duo Treille/Franzen ont pu se redonner de l'espoir. Seul au deuxième poteau, Marc-Antoine Pouliot a pu glisser le puck au bon endroit (36e, 4-2). Le GSHC a même bouclé cette seconde période avec un passif d'un but seulement. Simon Le Coultre a marqué son deuxième but de la saison à la 38e face à un Leonardo Genoni que l'on a connu plus à son affaire (38e, 4-3).

Lors de l'ultime période, Zoug a rapidement pu reprendre l'avantage grâce à un joli travail individuel de Dario Simion. L'ailier a pu se promener au milieu des défenseurs grenat pour donner un puck au centre que deux joueurs locaux ont eu l'opportunité de reprendre avant qu'un arrière ne réagisse. C'est finalement Mike Künzle qui a profité de cette passivité pour inscrire le 5-3 (45e). Le sixième but est tombé trois minutes plus tard en power-play grâce à une déviation de Dario Simion.

À la 54e minute, Sakari Manninen a été renvoyé sous la douche pour un cross-check sur un juge de ligne (!) totalement incompréhensible. Le Finlandais risque une lourde suspension pour son geste totalement stupide. Sur le power-play qui a suivi, Mike Künzle a marqué le 7-3. Le 7-4 de Vincent Praplan n'a rien changé et Genève a concédé une lourde défaite qui hypothèque grandement ses chances d'accrocher le Top 6. Zoug est en effet l'équipe que les Aigles devaient chasser. Mais ce mercredi soir, ils ont laissé échapper leurs proies.

Genève va poursuivre sa semaine infernale avec encore deux matches. Vendredi, ils se rendront à Ambri avant d'accueillir Fribourg Gottéron. Une chose paraît très probable: Sakari Manninen risque de regarder le match depuis les tribunes.