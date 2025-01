En 2025, le Lausannois Ahti Oksanen est en feu

Ahti Oksanen avait été célébré par les fans après ses quatre points face à Kloten. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Est-ce qu'une des résolutions d'Athi Oksanen pour cette nouvelle année était de marquer davantage de points pour le Lausanne HC? Si tel est le cas, le Finlandais tient parfaitement ses promesses. En l'espace de trois matches, il a inscrit la bagatelle de six points – 3 buts, 3 assists. S'il a été important lors du festival offensif face à Kloten (6-1), le No 29 a été d'autant plus décisif à Zurich (1-2) et face à Zoug (2-1 ap). Les deux fois, il a été impliqué sur le but égalisateur. Ce lundi à la Vaudoise aréna, il a parfaitement trouvé la canne de David Sklenicka en contre et en infériorité numérique.

Forcément, après la rencontre, Ahti Oksanen est satisfait du début 2025 des Lausannois. «Mais ce n'est pas seulement depuis le changement d'année, remarque-t-il. Après des moments plus difficiles en novembre et début décembre, on a appris de nos leçons. On est maintenant récompensés de notre patience et du fait qu'on joue en équipe.»

Et un joueur qui est également récompensé, c'est Ahti Oksanen lui-même. Comment explique-t-il que, depuis le 2 janvier, il est en feu? «C'est plus le résultat d'un travail intense, répond-il. Je n'ai pas l'impression de faire vraiment les choses différemment – je sens juste que ça tourne dans mon sens.» Il explique aussi que sa ligne a effectué «des ajustements mineurs, comme au niveau du forecheck. Et ça commence à payer.»

Une blessure peut amener du positif

Une première année à Lausanne qui n'a pas été de tout repos pour le Finlandais, blessé avec son équipe nationale et qui a manqué quatre semaines de compétition. Ce qui ne l'a pourtant pas ralenti. «J'ai appris qu'une blessure au milieu de la saison pouvait être positive, explique de manière un peu surprenante Ahti Oksanen. Tu as un peu de repos et la chance de pouvoir travailler sur ta condition. Quand tu reviens, tu es meilleur qu'avant.» Ce qui, pour lui, est effectivement vrai.

Sa rééducation, c'est dans le canton de Vaud que le Finlandais l'a effectuée. «Avec ma fiancée, on n'est pas vraiment restés au pays, précise-t-il. On est revenus directement car on adore vivre ici et on ne voulait pas perdre notre temps dans l'hiver finlandais.» Les conditions au bord du Léman étaient meilleures pour préparer son retour.

Relégué l'année dernière

Tout va donc pour le mieux pour Ahti Oksanen à Lausanne. Une situation qui change énormément à l'année dernière. Le Finlandais avait été relégué en deuxième division suédoise avec son club d'Oskarshamn. «Mentalement, ça a vraiment été très dur car j'avais l'impression de faire de mon mieux, sans rien créer, développe-t-il. Faire la même chose à Lausanne et aider l'équipe, ça me fait me sentir bien mieux.»

Car, au lieu des défaites et de la dernière place, Ahti Oksanen enchaîne les victoires et est désormais leader de son championnat. «C'est bien plus plaisant de jouer dans ces conditions», sourit-il. Que ce soit apparemment sur la glace ou au niveau de la météo.