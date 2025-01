Lausanne continue sur sa lancée en 2025

Kevin Pasche a encore réalisé un bon match face à Zoug. Photo: Getty Images

Matthias Davet

2:09 Lausanne - Zoug: Les Lions vaudois se imposés face à Zoug

2025 a commencé sur les chapeaux de roue pour le LHC. Lors des deux premiers matches de l'année, ils ont pris le meilleur sur les clubs zurichois, Kloten jeudi (6-1) et Zurich dimanche (2-1). Les Vaudois allaient-ils continuer sur cette lancée face à Zoug ce lundi soir?

En tout cas, comme lors des deux dernières rencontres, il a fallu du temps à Lausanne pour se mettre en jambes. Après 20 minutes, le public de la Vaudoise aréna n'avait pas forcément de quoi se réjouir. La plus belle pseudo-occasion a été un 2 contre 1 manqué par Ken Jäger et Tim Bozon, après que la passe de ce dernier n'a pas trouvé son coéquipier (4e). Pire pour les supporters lausannois, Lino Martschini a profité des errements de la défense adverse pour partir dans son dos et aller affronter seul Kevin Pasche. L'attaquant zougois n'en demandait pas tant pour inscrire son 12e but de la saison.

Comme face à Kloten, le LHC réservait son festival offensif pour la deuxième période? Pas vraiment puisque les Vaudois, même à 5 contre 4, ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux sur la cage de Leonardo Genoni. À l'inverse, ce sont les Taureaux qui ont eu la meilleure action en début de période, lorsque Sven Leuenberger a presque profité d'une perte de puck devant Kevin Pasche – même si Daniel Vozenilek méritait peut-être une pénalité pour avoir fait tomber Andrea Glauser (26e).

Égalisation en infériorité numérique

Malgré le meilleur power-play de la Ligue, c'est en… infériorité numérique que Lausanne a recollé au score. Janne Kuokkanen s'est bien battu pour récupérer le puck et servir Ahti Oksanen. Le Finlandais a ensuite parfaitement trouvé la canne de David Sklenicka qui, comme sur l'ouverture du score, a pu affronter seul le gardien adverse et le tromper (30e).

Cette seconde période s'est pourtant très mal terminée pour les hommes de Geoff Ward puisqu'ils ont écopé de deux pénalités en même temps, Daniel Vozenilek profitant de la maladresse de Lukas Frick et Ahti Oksanen. Ce jeu à 5 contre 3 allait se découper sur les deux dernières périodes – d'abord 14 secondes dans le deuxième tiers et 1'46 dans le troisième.

Sauf que Zoug n'est pas parvenu à profiter de cette occasion en or de prendre un avantage certain dans cette rencontre. Les dégagements hors de la zone lausannoise ou la fin de la double pénalité ont été célébrés comme des buts par le public de la Vaudoise aréna. Peu de temps après, il a eu un peu chaud, Tobias Geisser étant proche d'inscrire un but après une défense à nouveau poreuse de Lausanne. Mais Kevin Pasche veillait (44e).

Un poteau en fin de match

À 10 minutes de la fin du troisième tiers, le LHC a eu une belle chance de prendre les devants, évoluant à nouveau en supériorité numérique. Mais, tout comme la prestation de l'équipe dans l'ensemble, le jeu de puissance était un peu à la peine ce lundi soir. Une dernière frayeur dans le temps réglementaire s'est produite dans les rangs vaudois, lorsque Grégory Hofmann a trouvé le poteau de Kevin Pasche (57e). Il a toutefois fallu une prolongation pour départager les deux équipes.

Et, après une perte de puck de Daneil Vozenilek, Tim Bozon a pu – à la fin d'un joli mouvement, donner la victoire au LHC. Ainsi, pour la troisième fois de 2025, les Vaudois s'imposent. Pour le plus grand plaisir de leurs fans.