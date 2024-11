Genève-Servette sous pression: quatre matches pour (re)lancer la saison

Jan Cadieux et son équipe ont encore toutes les cartes en main Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ambri, Fribourg, Rapperswil et Ajoie. En affrontant quatre équipes classées entre la 8e et la 14e place d'ici samedi, Genève-Servette a de quoi être sous pression. Soit les Grenat lancent leur saison, soit ils seront quasi condamnés à lutter pour jouer le play-in réservé aux équipes classées 7e à 10e. Après avoir commencé par huit rencontres à l'extérieur, le GSHC rattrape désormais ses matches de retard. Au moment de commencer ce marathon, l'équipe de Jan Cadieux compte 14 points de retard sur le Top 6 avec quatre matches en moins. Autant dire que le temps presse.

Plus sur le sujet Défaite à domicile Genève-Servette ne parvient toujours pas à enchaîner

«À nous de ne pas regarder trop loin, précise le technicien. Samedi contre Berne, nous avons montré une très bonne réaction malgré la défaite. Nous perdons, mais cela se joue sur des petits détails. Je suis convaincu que si nous jouons tout le temps de cette manière, nous gagnerions 7 ou 8 matches sur 10.» Un rythme qui va devenir nécessaire avec l'accumulation de défaites — notamment à domicile — de ces dernières semaines. «C'est clair que dans la situation où nous sommes, il n'y a plus le choix», poursuit le coach.

Si Genève-Servette se retrouve actuellement à l'avant-dernière place, le club des Vernets n'a pas à rougir de son début de saison. C'est ensuite que cela s'est gâté. «Si l'on divise ces deux premiers mois en deux périodes d'examen, on peut dire que nous avons passé positivement la première avec les huit matches disputés à l'extérieur, précise le technicien. Il y avait beaucoup de bonnes choses à retenir. Mais ensuite, nous n'avons pas su gagner les matches qui était à notre portée.»

Semaine décisive pour Genève-Servette dans la course au play-in

Forcément, il y a désormais urgence de faire des points. Et ces quatre matches en six jours dont trois à domicile sont l'occasion idéale... à condition de ne pas se rater. «Mais ce serait une erreur que de nous projeter trop loin, temporise Jan Cadieux. Nous devons garder le cap à court terme et ne pas regarder plus loin que la rencontre face à Ambri.» Certes, mais comment gérer les énergies sur une période avec une telle densité? «Nous avons essayé de nous y préparer depuis un certain temps, précise-t-il. Tout ce qui pouvait être fait en amont l'a été. C'est justement pour cela que nous pouvons être capables de gérer au jour le jour.»

Si l'homme de banc demeure visiblement calme malgré les résultats en dents de scie, il n'en est pas moins sous pression lui aussi. Après avoir manqué les play-off la saison dernière, Genève-Servette se devait de réagir. Et comme Jan Cadieux n'a pas de contrat au-delà de cette saison, il devient un «fusible» facile à faire sauter si besoin. Cette semaine, les Grenat jouent gros. Mais leur coach également. «On a une très bonne équipe et si on joue de la bonne manière durant 60 minutes et avec la même intensité que samedi, je suis convaincu que l'on va gagner régulièrement des matches. C'était d'ailleurs mon message aux joueurs malgré la déception de la défaite contre le CP Berne.»