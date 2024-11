Genève-Servette ne parvient toujours pas à enchaîner

Cela fait plus d'un mois que Genève n'est pas parvenu à remporter deux matches de suite. Après avoir gagné chanceusement la veille à Langnau, les Aigles ont perdu face à Berne et entament mal une période cruciale.

Tristan Scherwey a inscrit le 1-2 pour Berne. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

3:59 Genève-Servette - Berne: Les Aigles se sont fait dévorer par les Ours

Contrairement à la veille à Langnau, Genève-Servette n'est pas parvenu à retourner une situation bien mal emmanchée lors de la dernière période. Après s'en être sorti miraculeusement dans l'Emmental, les Grenat ont cette fois-ici dû s'avouer battus face à une équipe de Berne qui n'a pourtant pas forcément livré son meilleur match de la saison. Mais les Ours sont tombés sur des Aigles pas franchement plus inspirés et le but de Tristan Scherwey en toute fin de deuxième tiers-temps leur a coupé les ailes.

Avant la réussite du Fribourgeois de la PostFinance Arena, Genève était revenu à 1-1 sur un but de Teemu Hartikainen inscrit de la jambe. Après l'étude de la vidéo, les arbitres ont décidé de valider le goal. Cette action a permis aux Grenat de tout de même mettre à profit une power-play de cinq minutes à la suite d'un coup de crosse d'Austin Czarnik. Mais le jeu de puissance, bien que très actif en zone offensive, n'a que rarement mis hors de position la «boîte» adverse.

Lors du dernier tiers-temps, les Grenat sont revenus au score par Sakari Manninen et auraient bien pu passer l'épaule à moins de cinq minutes de la sirène finale par Josh Jooris. Mais le No 19 des Vernets s'est heurté à un Philipp Wüthrich en réussite. Problème? Ramon Untersander, lui, n'a pas manqué la cible à 133 secondes de la sirène finale pour redonner un avantage décisif à son équipe. Michael Spacek a encore eu une jolie occasion sur un tir direct, mais le gardien adverse a tenu bon.

Cette défaite tombe mal puisque Genève-Servette entre dans une période particulièrement charnière. Les Grenat vont en effet disputer quatre rencontres entre lundi et samedi. S'ils comptent recoller au classement pour espérer accrocher le Top 6, une série de victoires serait la bienvenue. Ils affrontent successivement Ambri, Fribourg, Rapperswil et Ajoie. Attention, danger.