Genève-Servette se montre très actif sur le marché cet été. Selon nos informations, les Grenat sont sur le point de mettre le stylo à la main du gardien Antoine Keller qui évolue actuellement à Ajoie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette vit un été très chargé. Après avoir signé Ramon Untersander ou encore Johnny Kneubuehler qui étaient libérés respectivement par Berne et Bienne, les Grenat semblent sur le point de signer un autre joueur en la personne du gardien Antoine Keller (Ajoie). Contrairement aux deux joueurs de champ, le contrat actuellement discuté serait valide à compter de la saison 2027/2028.

Selon nos informations, un accord entre les deux parties est proche avec celui qui a de bonnes chances d'être le portier titulaire du HC Ajoie cette saison. Antoine Keller était revenu la saison dernière d'Amérique du Nord au Jura et avait disputé une majeure partie des rencontres de fin de saison devant le filet du HCA. Il avait en outre pris part aux Jeux olympiques de Milan ainsi qu'au championnat du monde avec la sélection française.

Antoine Keller n'est pas un inconnu aux Vernets, puisqu'il y a passé cinq saisons entre 2018 et 2023. Drafté lors de cette dernière saison par les Washington Capitals, il avait tenté une première fois sa chance en ligue junior québécoise. De retour en Suisse, il avait ensuite effectué un passage mouvementé au Lausanne HC, puis à La Chaux-de-Fonds. Son second essai Outre-Atlantique n'avait pas été plus fructueux, puisqu'il était revenu après quelques matches de ECHL, la troisième division nord-américaine.

Malgré ces étapes, Antoine Keller représente encore l'avenir au poste de gardien en championnat de Suisse. Ce n'est pas un hasard si Genève-Servette s'intéresse de près à lui au moment où Robert Mayer entame sa dernière saison de contrat alors que Stéphane Charlin a toujours des ambitions de tenter sa chance en NHL tôt ou tard. En rapatriant Antoine Keller, le GSHC s'offrirait ainsi une jolie assurance dans un marché très concurrentiel pour un poste clé.