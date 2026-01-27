Ville Peltonen: «On s'est cru un peu supérieurs»

Genève-Servette a concédé une défaite surprenante face à Ambri-Piotta (3-4 ap). Rien d'alarmant du côté des Aigles, mais l'entraîneur Ville Peltonen attend plus d'humilité de la part de ses joueurs.

Matthias Davet Journaliste Blick

La moue Tim Berni laisse peu de place au doute. À la question, de savoir si Genève-Servette a égaré deux points ce lundi face à Ambri-Piotta, le défenseur grenat n'a même pas besoin de prononcer un mot. Contre l'avant-dernier du classement, les Aigles ont mené à deux reprises (2-0, 3-2), mais ont fini par s'incliner en prolongation (3-4 ap). La faute à leur incapacité à tenir l'avantage face aux Léventins.

Le GSHC a ainsi manqué une belle opportunité de revenir tout proche de la deuxième place de Fribourg Gottéron. Au lieu de ça, les Aigles pointent désormais à quatre unités et les Dragons, en cas de victoire face à Ambri ce mardi, pourraient davantage prendre leur envol. Avant que les deux équipes ne se retrouvent jeudi soir aux Vernets, le coach Ville Peltonen est revenu sur cette défaite contre les Tessinois.

Ville, le début de match a semblé un peu lent. Est-ce que la pause de huit jours a été trop longue pour ton équipe?

Je ne suis pas forcément d’accord. Je pense qu’on a très bien commencé. Mais après quelques shifts, on s’est cru un peu supérieurs. Ça a conduit à une mauvaise gestion du puck et ça a donné le momentum à Ambri. Et crédit à Ambri: ils sont très dangereux offensivement et extrêmement travailleurs. Nous l’avons été aussi la plupart du temps, mais on a reçu une bonne leçon aujourd’hui. Il faut vraiment respecter les détails, surtout ceux qui font gagner.

Je faisais surtout référence à la première période dans son ensemble. Après son premier power-play, Ambri a pris l’ascendant et vous avez commencé à avoir plus de difficultés.

Oui, je pense qu’on était très confiants après de bons entraînements cette semaine et qu'on avait beaucoup d’enthousiasme à l’idée de rejouer. On était peut-être un peu trop excités, pas seulement affamés.

Vous n’avez pas réussi à conserver l’avantage. Vous avez mené 2-0, puis 3-2. Comment tu l'expliques?

C’est de la gestion de match. Dans ces moments, on a perdu certaines de nos habitudes, qui étaient pourtant très solides dernièrement. On a concédé tout de suite quelques contre-attaques en supériorité numérique après notre troisième but. L’équilibre de notre jeu n’était pas bon et Ambri a su en profiter.

Penses-tu qu'il est plus difficile de rester dans son match contre des équipes du bas de classement, plutôt que contre des Davos ou des Fribourg?

Non, on se concentre sur nous-mêmes et on respecte tout le monde. Ce n’est pas une question d’adversaire, mais de détails. L’énergie qu’on met dans notre jeu va nous apporter beaucoup de bonnes choses. En deuxième période aussi, il y a eu quelques actions brouillonnes dans le même shift, et ils marquent ce but important pour réduire l’écart avant le troisième tiers. On doit être plus présents à chaque changement de ligne que ce qu’on a été aujourd’hui. Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu de bonnes choses: dans l’ensemble de la deuxième période et au début de la troisième, on a bien joué et bien construit ce but qui nous a donné l’avantage. Mais ça n’a pas suffi. Il faut finir les matches et jouer 60 minutes.

Globalement, est-ce que ce sont deux points perdus ce soir?

Au moins un point. Mais on en a quand même pris un. On collecte des points cette saison régulière, on collecte aussi de l’expérience. Et aujourd’hui, on a appris une leçon. On doit être meilleurs, rester humbles et continuer à progresser.

Es-tu un entraîneur qui regarde beaucoup le classement?

Je pense qu’il faut connaître la situation, évidemment. Savoir où en sont les adversaires aussi. Mais la vision d’ensemble et ce qu’on veut devenir sont plus importants.

Mais ce soir, c’est quand même une occasion manquée de revenir juste derrière Fribourg avant le match de jeudi, non?

Ce n’est pas la première occasion manquée et ce ne sera probablement pas la dernière (rires). On veut être plus constants, jour après jour.