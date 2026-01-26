Après une semaine sans match, Genève-Servette s'est incliné face à Ambri-Piotta. Les Aigles ont beau avoir mené à deux reprises, ils ont égaré deux points en prolongation (3-4 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Lundi soir. Le jour n'est pas commun pour un match de hockey et pourtant, c'est bien en ce début de semaine – la dernière avant la pause olympique – que Genève et Ambri se sont retrouvés du côté des Vernets. Après neuf jours de pause, les Aigles retrouvaient la compétition, avec comme objectif de conforter leur place sur le podium de National League, voire de revenir sur les talons de Fribourg.

Mais pour ça, il fallait d'abord redémarrer la machine. Les Grenat ont eu besoin de 20 minutes pour retrouver le niveau qui était le leur depuis le début de l'année. Le premier tiers a clairement été poussif et, chichement, les Léventins ont tenté leur chance. Sur un premier bon power-play (7e), ils ne se sont pas montrés assez incisifs.

Ce jeu de puissance leur a donné des ailes face aux Aigles qui, à part un tir de Jan Rutta (17e), ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Chris DiDomenico aurait pu donner l'avantage à son équipe juste avant la première pause mais son tir s'est écrasé sur la barre transversale.

101 secondes pour faire la différence

Heureusement pour eux, les Genevois sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions. Rapidement, ils ont ouvert la marque grâce à un excellent travail de Jimmy Vesey. L'Américain a parfaitement servi son Top Scorer Markus Granlund, qui n'avait plus qu'à glisser le puck au fond (25e).

En l'espace de 101 secondes, les Grenat ont mis un bon coup sur le casque d'Ambri. Le temps que le tir puissant de Vili Saarijärvi transperce tout le monde, Gilles Senn y compris (27e). On se disait alors que, face au 13e de National League, la messe était dite.

Incapable de tenir l'avantage

Les Tessinois ont fait preuve d'un beau mental pour revenir dans cette rencontre. D'abord, Dario Wüthrich s'est retrouvé seul dans le slot après une belle passe de DiDomenico, pour réduire le score (38e). Puis, dans la troisième période et en power-play, Alex Formenton a parfaitement redirigé une passe de Michael Joly (45e). Le match était relancé.

Mais pas pour longtemps puisque, quelques instants plus tard et après avoir enchaîné les actions sur le même shift, Genève a repris l'avantage. À nouveau, c'est un tir puissant d'un défenseur – Jan Rutta en l'occurence – qui a redonné l'avantage (47e). La troupe de Ville Peltonen n'a pas réussi à tenir ce nouvel avantage et, à moins de trois minutes de la fin, Michael Joly a glissé la rondelle entre les jambières de Stéphane Charlin. Direction la prolongation pour les deux équipes.

Plus rapide que tout le monde, Alex Formenton est allé seul affronter Stéphane Charlin et l'a trompé pour la deuxième fois de la soirée (62e). Genève aura l'occasion de revenir sur Fribourg jeudi, puisque les deux équipes s'affronteront aux Vernets. D'ici là, les Dragons auront affronté un certain… Ambri-Piotta (mardi).