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Retours importantissimes
D'excellentes nouvelles pour Ajoie avant la série contre Ambri

Le HC Ajoie commence ce samedi soir son play-out face à Ambri-Piotta. Au Tessin, les Jurassiens peuvent compter sur plusieurs retours importants dont celui de Jerry Turkulainen.
Publié: 18:52 heures
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Greg Ireland est sûrement un homme heureux ce samedi.
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Timing is everything (ndlr Tout est dans le timing). Jerry Turkulainen peut s'approprier cette maxime en ce samedi 21 mars. Le Finlandais du HC Ajoie va en effet effectuer son grand retour au jeu à l'occasion du premier match de la série de play-out face à Ambri-Piotta. L'attaquant prend place en première ligne avec Frédérik Gauthier, un autre revenant, et Julius Nättinen.

Blessé le 2 janvier dernier, Jerry Turkulainen n'a plus remis les patins en match officiel depuis. Avant ce pépin physique, l'attaquant nordique avait inscrit 18 points en 24 matches. La saison dernière, il était le moteur de l'attaque du HCA avec 38 points en 30 matches. Autant dire que son retour est une immense bouffée d'oxygène pour les Jurassiens.

Autre bonne nouvelle

Ce retour au jeu au meilleur des moments n'est pas la seule bonne nouvelle pour le HC Ajoie. Le coach Greg Ireland peut en effet compter sur son défenseur, Anttoni Honka. Blessé en fin de saison, le fantastique arrière finlandais fait lui aussi son retour au jeu en première ligne de défense avec son compatriote Tarmo Reunanen.

Les Jurassiens se déplacent à Ambri avec un contingent plus étoffé que lors de leurs dernières sorties. Valentin Pilet, blessé depuis le 27 janvier, est lui aussi de retour sur la feuille de match. Sa robustesse pourrait être un atout intéressant en faveur du HCA dans cette série qui s'annonce tendue contre le HCAP. Un autre arrière effectue son retour au jeu. Thomas Thiry, absent en fin de saison, est lui aussi présent en Léventine. Devant le filet, le staff ajoulot a décidé de titulariser Antoine Keller. 

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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