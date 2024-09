Genève: Les cinq questions majeures avant la saison

Matthias Davet Journaliste Blick

Photo: keystone-sda.ch

Après avoir décroché le premier sacre en Champions Hockey League (sous ce format) pour une équipe de Suisse, Genève-Servette a vu sa saison se terminer en queue de poisson avec une élimination en play-in face à Bienne. Un affront pour ceux qui étaient champions en titre. Les Aigles vont donc arriver dans ce nouvel exercice le couteau entre les dents. Cela va-t-il suffire pour à nouveau jouer le haut du classement?

1 Va-t-on revoir le vrai Teemu Hartikainen?

Étincelant lors de la saison du titre, Teemu Hartikainen n'était plus que l'ombre de lui-même en 2023/24. De 28 réussites, il était passé à 8 seulement. Et cette année, quel visage du Finlandais va-t-on voir? Accompagné d'un Sakari Manninen qui vivra sa deuxième saison en Suisse, Hartikainen pourrait bien à nouveau faire mal aux défenses suisses. Si en plus, les deux hommes sont alignés avec Markus Granlund, comme entre 2020 et 2022 à Ufa, les adversaires peuvent commencer à trembler.

2 Un gardien étranger arrivera-t-il avant les premières neiges?

Si Genève a décroché le titre en 2023, il le doit en grande partie à son duo de gardiens. Lors des play-off, Gauthier Descloux et surtout Robert Mayer avaient été exceptionnels. La saison dernière, les deux derniers remparts avaient été minés par les blessures et les mauvaises performances. Au point de faire venir un gardien étranger en cours de saison. Qu'attendre pour celle qui se profile? Marc Gautschi va-t-il à nouveau devoir importer un portier ou Robert Mayer et Gauthier Descloux seront-ils à la hauteur? Petit indicateur (à forcément prendre avec des pincettes): en quatre matches de Champions Hockey League, le GSHC a encaissé 14 buts.

3 Jan Cadieux va-t-il prolonger son contrat aux Vernets?

Champion de Suisse et champion d'Europe. Jan Cadieux a sans doute l'un des plus beaux CV des entraîneurs de National League en ce moment. Et pourtant, il se retrouve sans contrat valable à la fin de la saison. Les dirigeants des Aigles vont-ils lui proposer un nouveau bail? Cette réponse pourrait bien être résolue assez tôt dans la saison. Tout va dépendre qu'occupera le GSHC après une dizaine de matches. S'il est tout en haut, le technicien pourra voir l'avenir plus sereinement. «Mais il n'a pas besoin de ça pour se mettre la pression», nous confiait Marc Gautschi il y a quelques jours.

4 Où sera placé Genève après huit matches?

Lausanne, Davos, Zurich, Bienne, Fribourg, Ambri, Kloten et Berne. Sur le papier, le début de saison de Genève-Servette n'est déjà pas une sinécure. Mais si en plus, on rajoute que les Aigles joueront tous ces matches à l'extérieur, cela ressemble presque à un cauchemar. Moins de trois victoires et Genève sera dans une belle panade. À l'inverse, de bons résultats pourraient permettre à l'équipe de lancer une superbe dynamique. Réponse le 18 octobre et la réception de Rapperswil.

5 Genève va-t-il pouvoir rejouer le haut du classement?

Éliminé sans gloire en play-in l'année dernière, le GSHC veut effacer cette déconvenue. Comme dit juste avant, cela risque beaucoup de dépendre des premiers matches du championnat, tous à l'extérieur. Mais si cette fois, le club du bout du Léman ne s'épuise pas trop en Champions Hockey League, il a de belles chances d'à nouveau jouer le haut du tableau. En tout cas, tous les voyants sont au vert aux Vernets pour que Genève fasse une belle saison.

La question qu’on ne se pose pas (encore)

Theodor Lennström va-t-il enfin montrer tout son potentiel?