La semaine passée, le CP Berne a prolongé le contrat de son entraîneur, le Finlandais Jussi Tapola, plus de douze mois avant l'expiration du bail. Ce mercredi, ce sont les Langnau Tigers qui ont mis le stylo à la main de Thierry Paterlini. Le technicien suisse restera jusqu'en 2027 sous contrat avec la formation emmentaloise.

En Suisse romande, deux clubs sont dans l'incertitude concernant leurs hommes de banc: Genève-Servette et le HC Ajoie. Fribourg a signé Roger Rönnberg jusqu'en 2028 à compter de la saison prochaine. Lausanne et Geoff Ward sont liés jusqu'en 2026, tout comme Bienne et son nouveau coach suédois, Martin Filander. Si les Jurassiens n'ont aucun stress pour prolonger l'aventure avec Christian Wohlwend et voudront probablement voir comment évolue le prochain championnat, qu'en est-il des Aigles?

Déjà en 2022

Tour à tour auréolé du titre de champion de Suisse puis de champion d'Europe, Jan Cadieux voit en effet son contrat expirer en main prochain. Et une prolongation avant la saison ne semble pas d'actualité. «Il y a deux ans, Jan avait également commencé la saison sans avoir de contrat pour l'année d'après, rappelle Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC. Ainsi, je ne vois pas de problème à ce que cela soit à nouveau le cas aujourd'hui.»

Contrairement aux deux clubs bernois cités précédemment, Genève-Servette décide donc de commencer la saison dans l'incertitude. Mais pas dans l'insécurité, à en croire le dirigeant des Vernets: «Dans un monde idéal, je ne vois pas pourquoi ne continuerions pas avec Jan. Mais après notre dernière saison sans play-off, je pense que c'est également normal de ne pas nous précipiter.» L'ancien défenseur n'a-t-il pas peur que ce futur flou n'incite le technicien à voir ailleurs? «Les équipes ont un avenir finalement assez clair pour la plupart, précise-t-il. Et je pense qu'à choix, Jan voudrait rester. Mais comme moi, il se concentre surtout sur la saison à venir.»

Aucun risque de voir cette situation peser sur le moral du technicien ou sur ses relations avec les joueurs? Marc Gautschi en sourit. «Il n'a pas besoin de ça pour se mettre la pression. Je le connais suffisamment bien pour savoir que cela n'aura aucune influence sur son travail cette saison.» Et, qui sait, peut-être qu'un bon début de saison mettra tout le monde autour d'une table plus rapidement que prévu?